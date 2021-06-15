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[VOSTFR] Corruption Soros Politiciens Lobbyistes Kim Gardner | Le cas Eric Greitens
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10 views • June 15, 2021
Le président et son administration ne sont pas les seuls à avoir été attaqués depuis les élections de 2016. Le gouverneur du Missouri, M. Greitens, a également été accusé et finalement forcé de démissionner en 2018 en raison des accusations et allégations salaces qui ont tourbillonné au moment de son entrée en fonction.
Son programme à l'époque était similaire à celui de Trump : nettoyer la corruption, réduire les réglementations et les impôts, et rendre l'État plus responsable sur le plan fiscal que les administrations précédentes. C'était la première fois depuis des années qu'il y avait un trio gagnant au sein du gouvernement de l'État pour que les républicains puissent avancer sur le "droit au travail" et d'autres objectifs. En d'autres termes, Eric Greitens représentait une grave menace pour la mauvaise gestion des dépenses du statu quo, pour les syndicats et pour les plans du programme socialiste "acheté et payé" de Soros.
Vidéo originale :
https://youtu.be/OklbspR3Jmw
Eric Greitens :
https://www.youtube.com/c/EricGreitens/about
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http://hardnoxandfriends.com/2020/08/03/atty-kim-gardner-ordered-to-turn-over-records-on-greitens/
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