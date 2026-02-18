Episode 131: Separation – vermeintlich getrennt

Die Geschichte der Zivilisation – Kunst, Wissenschaft, Politik, Wirtschaft, Militär etc. – ist eine Erzählung über die Separation der Menschheit von der Natur, der individuellen Entfremdung vom Lebendigen in uns, von unserem wahren Selbst und vom Göttlichen. Diese Separation verursacht Leid, und daher sollten wir uns ansehen, was es mit ihr auf sich hat.

Literatur:

• Die Renaissance der Menschheit / Charles Eisenstein. – Scorpio, 2011

• The End of Your World / Adyashanti. – Sounds True, 2008









In der Sendung Bannbrecher & Dammbrecher erkunden wir in wöchentlichen Episoden die Ursachen der großen Menschheitskrise, die eine Krise des Bewusstseins ist. Auf der Suche nach Wegen in die Zukunft sind unser Hauptwerkzeug hierbei Erkenntnisse über universelle Prinzipien.

Besuche meine Website https://bannbrecher.de mit Infos zur Sendereihe, Downloads, Blogs und allen Links zu weiteren Videoplattformen und Social Media.

Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren!

Kommentare nehme ich gern auf https://odysee.com/@bannbrecher oder auf dem Bannbrecher-Blog entgegen: https://bannbrecher.de/blog/. Auf Rückmeldungen jeglicher Art - Anregungen, Kritik, Fragen – gehe ich ein, sofern ein ernsthaftes Interesse zu verstehen sichtbar ist.

Titelmusik: Aaschglatt, mit freundlicher Genehmigung von Markus Zewe.

https://www.schwobarock.de/