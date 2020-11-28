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TIME TO START ABOLISHING GOVERNMENT PATRIOTS; NO VACCINES; NO LOCKDOWNS; NO INTERFERING WITH OUR LIVES; NO MASKS; AND NO TYRANTS - BUILD YOUR AR-15 FOR BATTLE PATRIOTS
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673 views • November 28, 2020
“Whenever any form of government becomes destructive of these ends [life, liberty, and the pursuit of happiness] it is the right of the people to alter or abolish it”
THE ONLY GOOD TYRANT IS A DEAD TYRANT GOVERNORS THAT VIOLATE THE CONSTITUTION WILL BE ABOLISHED.................... PERMANENTLY
UNITED STATES CAPTURE EXECUTIVES OF THE FORD FOUNDATION AND FORD MOTOR COMPANY FOR VACCINE BIOWEAPON TERRORISM
ARREST GEN PERNA ON SIGHT VIOLATING NUREMBERG CODE AND BIOWEAPON TERRORISM. TURN OVER TO HAGUE.
PATRIOTS IN AU, NZ, UK, BETTER START TO BUILD YOUR WEAPON SYSTEMS AND STAND UP TO AND DEFEAT THE TYRANTS.
ANYONE WHO TELLS YOU THAT YOU CANNOT TRAVEL; CITIZENS ARREST THEM; AND IF THEY RESIST ARREST - USE LETHAL FORCE TO ELIMINATE THE THREAT TO YOUR FAMILY
ANYONE WHO TELLS YOU TO WEAR A MASK - TELL THEM GO AWAY; IF THEY TRY TO ARREST YOU - KILL THEM
ANYONE WHO TELLS YOU THAT WHAT YOU HAVE BOUGHT IS NOT ESSENTIAL - TELL THEM PISS OFF. IF THEY TRY TO ARREST YOU; USE LETHAL FORCE UNDER COMMON LAW TO ESCAPE - EVEN IF KILLING THE TYRANT IS NECESSARY.
ANYONE WHO TELLS YOU THAT YOU CANNOT TRAVEL FROM STATE TO STATE; TERRITORY TO TERRITORY WITHOUT A PCR TEST; ARREST THEM; AND IF THEY RESIST ARREST - USE LETHAL FORCE. BODY-BAG THEM AND CALL IN ANONYMOUSLY ( NO KYLE RITTENHOUSE )
PATRIOTS YOUR GOVERNMENT IS ATTACKING YOUR LIVELIHOOD, AND YOUR GOD-GIVEN RIGHTS. KING GEORGE III TRIED TO IMPOSE HIS WILL AND IF HE HAD COME TO THE UNITED STATES - HE WOULD HAVE BEEN KILLED WITH HIS TROOPS.
YOUR GOVERNMENTS HAVE NO RIGHT TO TREAT YOU AS THEY ARE
SO ABOLISH THE GOVERNMENT WHICH WILL MEAN DECLARING WAR ON THEM. KILL THE POLITICIANS FROM WHERE THESE TYRANNICAL MEASURE ORIGINATE; KILL EVERY LAST GOVERNMENT YAKKING FUCKING HEALTH OFFICIAL. THESE ARE GO PRO KILLS PATRIOTS. SEND A MESSAGE TO THESE TYRANTS LIKE BORIS, TRUDEAU, AND TRUMP. PATRIOTS WILL NOT STAND FOR THIS AND PATRIOTS WILL ABOLISH THE GOVERNMENT BEFORE YOU GET THE CHANCE FOR INAUGURATION. YOU WILL BE THE LEADER TRUMP OF A CIVIL WAR - JUST LIKE PRESIDENT LINCOLN.
WHAT DEMOCRATS? ARE YOU THAT MUCH OF LIBTARD PUSSIES THAT YOU ARE GOING TO TAKE A DNA ALTERING VACCINE GIVEN TO YOU BY YOUR SWORN ENEMY TRUMP - DAMN YOU ARE FUCKING STUPID AS WELL AS GODDAMN RACKETEERING CHEATERS WHO HAVE BEEN CAUGHT RED-HANDED. KILLING WARPSPEED; BOYCOTTING FORD MOTOR COMPANY FOR KILLING AMERICANS WITH EXPERIMENTAL VACCINES IS AS MUCH YOUR DUTY AS IT IS REPUBLICAN PATRIOTS.
TRUMP NOW REALLY HAS SOMETHING TO BE IMPEACHED FOR - BIOWEAPON TERRORISM AGAINST THE WORLD ATTACK.
GHOST GUNNER PATRIOTS
THE BUILDS ARE THERE ALL OVER THE INTERNET.
YOU IN THE ENGLISH COMMONWEALTH CAN EASILY GO BACK TO BOWS AND CROSS BOWS AND BE EQUALLY EFFECTIVE AT TAKING OUT MP s AND PARLIAMENT MEMBERS. SEND THEM A MESSAGE WITH A BROAD-HEAD ON THE FRONT AND FEATHERS IN THE BACK. AIM SMALL MISS SMALL PATRIOTS.
GOOD LUCK HUNTING WARPSPEED NAZI s AND CONTRACTORS; GOOD LUCK KILLING MP s AND PALIAMENT MEMBERS.
BURN DOWN THE POLICE DEPARTMENTS TRYING TO RULE YOU; IMPOUND OR BURN THEIR VEHICLES; SEIZE THEIR WEAPONS AND TELL THEM THEY ARE FIRED. IF THEY RETURN TO TELL YOU THAT YOU HAVE TO STAY AT HOME; CANNOT OPERATE YOUR BUSINESSES; TELL YOU THAT YOU ARE NOT ESSENTIAL; THEN WHEN THEY SHOW UP WITH THEIR HORSES; SHIELDS; TEAR GAS; BILLY CLUBS AND GUNS........................... KILL THEM ALL. SEND A MESSAGE TO BORIS, TRUDEAU, PM OF AUSSIE-LAND AND NEW ZEALAND.
FIRST PATRIOTS ARE GOING TO KILL THEM; THEN COMING FOR YOU TYRANTS.
COVID-19 IS A U.S. ARMY - Ft DETRICK CREATED BIOWEAPON RELEASED BY PRESIDENT TRUMP; THE PENTAGON; NIH, NIAID AND FAUCI.
EVERY VIRUS HEARD OF SINCE AIDS WAS CREATED BY THE U.S. ARMY- Ft DETRICK AND 212 ILLEGAL 1989 BIOWEAPON TERRORISM ACT VIOLATING BSL 3 AND BSL 4 BIOWEAPONS LABS; HIDDEN IN BASES; UNIVERSITIES AND IN CANADA - OPERATED BY 15,000 DEATH SCIENTISTS; AND IF PATRIOTS DO NOT KILL THEM ALL; COVID s AND OTHER BIOWEAPONS; NANO-METAL-PARTICLE BIOWEAPONS WILL CONTINUE TO BE PRODUCED; AND MORE ATTACKS ON U.S. CITIZENS WILL CONTINUE.
FIRST PRIORITY IS STOPPING WARPSPEED VACCINE BIOWEAPON THAT ONLY HAS A PURPOSE OF KILLING AMERICANS AND WORLD CITIZENS; INJECTING THEM WITH NANO-TRACKING CHIPS; NANO-METAL-PARTICLES; FETAL TISSUE; AND CANCER CAUSING AGENTS. ARREST BIOWEAPON TERRORIST U.S. ARMY GEN PERNA.
ARREST ANTHONY FAUCI AND BILL GATES ON SIGHT; COURT MARTIAL AND EXECUTE FOR BIOWEAPON TERRORISM.
IT IS TIME FOR PATRIOTS TO EVICT FROM THE STATES: THE RACKETEERING CRIMINAL FBI; NIH, NIAID, FEMA, DHS; CDC, AND THE FDA. TELL YOUR CONGRESS MEMBERS AND SENATORS - DEFUND THESE CRIMINALS AND ELIMINATE THE AGENCY OR DEPARTMENTS...... OR THEY WILL LOSE THEIR RIGHT TO REPRESENT U.S.
“Whenever any form of government becomes destructive of these ends [life, liberty, and the pursuit of happiness] it is the right of the people to alter or abolish it”
THE ONLY GOOD TYRANT IS A DEAD TYRANT GOVERNORS THAT VIOLATE THE CONSTITUTION WILL BE ABOLISHED.................... PERMANENTLY
UNITED STATES CAPTURE EXECUTIVES OF THE FORD FOUNDATION AND FORD MOTOR COMPANY FOR VACCINE BIOWEAPON TERRORISM
ARREST GEN PERNA ON SIGHT VIOLATING NUREMBERG CODE AND BIOWEAPON TERRORISM. TURN OVER TO HAGUE.
PATRIOTS IN AU, NZ, UK, BETTER START TO BUILD YOUR WEAPON SYSTEMS AND STAND UP TO AND DEFEAT THE TYRANTS.
ANYONE WHO TELLS YOU THAT YOU CANNOT TRAVEL; CITIZENS ARREST THEM; AND IF THEY RESIST ARREST - USE LETHAL FORCE TO ELIMINATE THE THREAT TO YOUR FAMILY
ANYONE WHO TELLS YOU TO WEAR A MASK - TELL THEM GO AWAY; IF THEY TRY TO ARREST YOU - KILL THEM
ANYONE WHO TELLS YOU THAT WHAT YOU HAVE BOUGHT IS NOT ESSENTIAL - TELL THEM PISS OFF. IF THEY TRY TO ARREST YOU; USE LETHAL FORCE UNDER COMMON LAW TO ESCAPE - EVEN IF KILLING THE TYRANT IS NECESSARY.
ANYONE WHO TELLS YOU THAT YOU CANNOT TRAVEL FROM STATE TO STATE; TERRITORY TO TERRITORY WITHOUT A PCR TEST; ARREST THEM; AND IF THEY RESIST ARREST - USE LETHAL FORCE. BODY-BAG THEM AND CALL IN ANONYMOUSLY ( NO KYLE RITTENHOUSE )
PATRIOTS YOUR GOVERNMENT IS ATTACKING YOUR LIVELIHOOD, AND YOUR GOD-GIVEN RIGHTS. KING GEORGE III TRIED TO IMPOSE HIS WILL AND IF HE HAD COME TO THE UNITED STATES - HE WOULD HAVE BEEN KILLED WITH HIS TROOPS.
YOUR GOVERNMENTS HAVE NO RIGHT TO TREAT YOU AS THEY ARE
SO ABOLISH THE GOVERNMENT WHICH WILL MEAN DECLARING WAR ON THEM. KILL THE POLITICIANS FROM WHERE THESE TYRANNICAL MEASURE ORIGINATE; KILL EVERY LAST GOVERNMENT YAKKING FUCKING HEALTH OFFICIAL. THESE ARE GO PRO KILLS PATRIOTS. SEND A MESSAGE TO THESE TYRANTS LIKE BORIS, TRUDEAU, AND TRUMP. PATRIOTS WILL NOT STAND FOR THIS AND PATRIOTS WILL ABOLISH THE GOVERNMENT BEFORE YOU GET THE CHANCE FOR INAUGURATION. YOU WILL BE THE LEADER TRUMP OF A CIVIL WAR - JUST LIKE PRESIDENT LINCOLN.
WHAT DEMOCRATS? ARE YOU THAT MUCH OF LIBTARD PUSSIES THAT YOU ARE GOING TO TAKE A DNA ALTERING VACCINE GIVEN TO YOU BY YOUR SWORN ENEMY TRUMP - DAMN YOU ARE FUCKING STUPID AS WELL AS GODDAMN RACKETEERING CHEATERS WHO HAVE BEEN CAUGHT RED-HANDED. KILLING WARPSPEED; BOYCOTTING FORD MOTOR COMPANY FOR KILLING AMERICANS WITH EXPERIMENTAL VACCINES IS AS MUCH YOUR DUTY AS IT IS REPUBLICAN PATRIOTS.
TRUMP NOW REALLY HAS SOMETHING TO BE IMPEACHED FOR - BIOWEAPON TERRORISM AGAINST THE WORLD ATTACK.
GHOST GUNNER PATRIOTS
THE BUILDS ARE THERE ALL OVER THE INTERNET.
YOU IN THE ENGLISH COMMONWEALTH CAN EASILY GO BACK TO BOWS AND CROSS BOWS AND BE EQUALLY EFFECTIVE AT TAKING OUT MP s AND PARLIAMENT MEMBERS. SEND THEM A MESSAGE WITH A BROAD-HEAD ON THE FRONT AND FEATHERS IN THE BACK. AIM SMALL MISS SMALL PATRIOTS.
GOOD LUCK HUNTING WARPSPEED NAZI s AND CONTRACTORS; GOOD LUCK KILLING MP s AND PALIAMENT MEMBERS.
BURN DOWN THE POLICE DEPARTMENTS TRYING TO RULE YOU; IMPOUND OR BURN THEIR VEHICLES; SEIZE THEIR WEAPONS AND TELL THEM THEY ARE FIRED. IF THEY RETURN TO TELL YOU THAT YOU HAVE TO STAY AT HOME; CANNOT OPERATE YOUR BUSINESSES; TELL YOU THAT YOU ARE NOT ESSENTIAL; THEN WHEN THEY SHOW UP WITH THEIR HORSES; SHIELDS; TEAR GAS; BILLY CLUBS AND GUNS........................... KILL THEM ALL. SEND A MESSAGE TO BORIS, TRUDEAU, PM OF AUSSIE-LAND AND NEW ZEALAND.
FIRST PATRIOTS ARE GOING TO KILL THEM; THEN COMING FOR YOU TYRANTS.
COVID-19 IS A U.S. ARMY - Ft DETRICK CREATED BIOWEAPON RELEASED BY PRESIDENT TRUMP; THE PENTAGON; NIH, NIAID AND FAUCI.
EVERY VIRUS HEARD OF SINCE AIDS WAS CREATED BY THE U.S. ARMY- Ft DETRICK AND 212 ILLEGAL 1989 BIOWEAPON TERRORISM ACT VIOLATING BSL 3 AND BSL 4 BIOWEAPONS LABS; HIDDEN IN BASES; UNIVERSITIES AND IN CANADA - OPERATED BY 15,000 DEATH SCIENTISTS; AND IF PATRIOTS DO NOT KILL THEM ALL; COVID s AND OTHER BIOWEAPONS; NANO-METAL-PARTICLE BIOWEAPONS WILL CONTINUE TO BE PRODUCED; AND MORE ATTACKS ON U.S. CITIZENS WILL CONTINUE.
FIRST PRIORITY IS STOPPING WARPSPEED VACCINE BIOWEAPON THAT ONLY HAS A PURPOSE OF KILLING AMERICANS AND WORLD CITIZENS; INJECTING THEM WITH NANO-TRACKING CHIPS; NANO-METAL-PARTICLES; FETAL TISSUE; AND CANCER CAUSING AGENTS. ARREST BIOWEAPON TERRORIST U.S. ARMY GEN PERNA.
ARREST ANTHONY FAUCI AND BILL GATES ON SIGHT; COURT MARTIAL AND EXECUTE FOR BIOWEAPON TERRORISM.
IT IS TIME FOR PATRIOTS TO EVICT FROM THE STATES: THE RACKETEERING CRIMINAL FBI; NIH, NIAID, FEMA, DHS; CDC, AND THE FDA. TELL YOUR CONGRESS MEMBERS AND SENATORS - DEFUND THESE CRIMINALS AND ELIMINATE THE AGENCY OR DEPARTMENTS...... OR THEY WILL LOSE THEIR RIGHT TO REPRESENT U.S.
“Whenever any form of government becomes destructive of these ends [life, liberty, and the pursuit of happiness] it is the right of the people to alter or abolish it”
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