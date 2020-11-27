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PATRIOTS, ENJOY YOUR HOLIDAYS WORLD-WIDE; POLITELY ACKNOWLEDGE GOVERNMENT; TELL THEM YOU WILL NOT COMPLY; IF THEY TRY TO ARREST YOU- KILL THEM; TRAVEL FREELY; OPEN YOUR BUSINESSES; DO NOT WEAR A MASK
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PATRIOTS OF THE UNITED STATES, EUROPE, AND ENGLISH COMMONWEALTH COUNTRIES
COVID-19 IS A U.S. ARMY CREATED VIRUS WITH THEIR CO-CONSPIRATORS CHINA, PENTAGON, NIH, NIAID, FDA, AND CDC
NEVER FORGET THAT FACT
AND WHY IN THE WORLD WOULD YOU BE OK WITH THE SAME FUCKING ARMY GIVING YOU A VACCINE - ANOTHER BIOWEAPON THAT IS GOING TO CHANGE DNA OF THOSE WHO GET IT. BETTER STAND UP AND FIGHT; BETTER ARREST GEN PERNA ON SIGHT; BETTER TELL TRUMP TO STICK THIS VACCINE UP HIS ASS WHERE THE SUN DON'T SHINE.
THESE ASSHOLES IN THE PENTAGON, AND ARROGANT FUCKS IN THE GOVERNMENT BELIEVE THEY CAN INTIMIDATE PATRIOTS ON THEIR TRAVEL; OPENING THEIR BUSINESSES; HOLIDAYS; RELIGION AND SO-CALLED " ESSENTIAL BUSINESSES AND ESSENTIAL TRAVEL"
THE TIME HAS COME TO REMOVE FROM THE STATES THE CDC, FDA, NIAID, NIH, FDA, AND CDC; THE ACTIVITIES OF GEN PERNA WILL DICTATE WHETHER IT BECOMES NECESSARY TO REMOVE THE U.S. ARMY - MANDATORY VACCINES WILL ACCELERATE A CIVIL WAR; AND BEGIN THE TASK OF ABOLISHING THIS GOVERNMENT; AND WITH IT WILL GO THE CORRUPT RACKETEERING PENTAGON - IT WILL BE SACKED. THEY'D LIKE TO THINK THAT IS IMPOSSIBLE; PATRIOTS AND THOMAS JEFFERSON DON'T DON'T THINK THAT IS A PROBLEM.
SENATORS AND GOVERNORS WHO ACCEPTED $ 2 BILLION IN SEAL TEAM 6 HUSH MONEY ARE NOT WORTHY OF SERVING U.S. PATRIOTS ANY LONGER.
THAT IS ALL WE NEED TO KNOW AND SEE TO JUSTIFY ABOLISHING THE ENTIRE GOVERNMENT IF NECESSARY.
POLITELY AS YOU GO ABOUT YOUR DAILY LIVES - STAY ARMED 100 % OF THE TIME. WHENEVER YOU FEEL YOU NEED TO KILL THE THREAT OF TYRANTS.
KILL MEANS KILL, ELIMINATE, NEUTRALIZE, BODY-BAG-DEAD
KEEP YOUR BUSINESS OPEN IF THE GOVERNMENT COMES TO TRY TO TELL YOU TO CLOSE YOUR BUSINESS; TELL THEM TO GO AWAY; IF THEY DON'T- KILL THEM ESPECIALLY KILL THE HEALTH OFFICIAL WHO TAGS ALONG.
TRAVEL FROM COUNTY TO COUNTY STATE-TO-STATE IF GOVERNMENT TELLS YOU THAT YOU HAVE TO TAKE A PCR TEST KILL THEM KILL THEM SO THAT THEY DO NOT INTERFERE WITH THE U.S. CONSTITUTION; KILL THEM EFFECTIVELY; KILL THEM WITH EFFICIENCY; BUT DO KILL EACH AND EVERY ONE OF THEM. BODY -BAG DEAD. DO NOT TURN YOURSELVES IN. DO NOT DO A KYLE RITTENHOUSE. WE ARE AT WAR NOW. ESPECIALLY IN HAWAII - KILL THOSE CHECKPOINTS
ESSENTIAL TRAVEL - FUCK OFF GOVERNMENT. IF STOPPED BY ANYONE WHO TELLS YOU THAT YOU SHOULD NOT BE OUT LIKE THEY ARE YOUR FUCKING MOTHER. KILL THEM. TRAVEL IN ARMED CONVOYS UNTIL THIS THREAT FROM THE GOVERNMENT - NO MATTER YOUR COUNTRY IS ELIMINATED. BODY-BAG-DEAD.
https://bluecat.live/v/351?channelName=BluecatLive_5f69cefb2b200 4-YEAR OLD PUT IN HOSPITAL DUE TO MASK WEARING.
WHEN KILLING OPPRESSORS ONE-BY-ONE; YOU ARE SELECTIVELY ABOLISHING THE PARTS OF GOVERNMENT THAT ARE OPPRESSIVE, TYRANNICAL, AND PATRIOTS ARE NOT WAITING FOR COURTS.
KILL THE MOTHER FUCKERS
TRAVEL FROM STATE - TO - STATE. IF YOU SEE A CHECKPOINT THAT INTERFERES WITH YOUR TRAVEL - DISMOUNT AND KILL IT.
NOW FOR WARSPEED. GENERAL PERNA AND WARPSPEED ARE A FURTHER BIOLOGICAL ATTACK ON U.S. CITIZENS. IF YOU SEE WARPSPEED ANYWHERE.
DO NOT TAKE THE VACCINES AND KNOW THEY ARE TRYING TO CONTAMINATE YOUR CITY OR TOWN WITH DNA ALTERING VACCINE FOR A VIRUS THAT THOSE THAT GET COVID-19 IS ONLY LETHAL LESS THAN 1 % OF THE TIME.
ELIMINATE WARPSPEED WITH EXTREME PREJUDICE; ARREST GEN PERNA ON SIGHT - COURT MARTIAL FOR VIOLATING THE NUREMBERG CODE.
PATRIOTS HAVE DECIDED VACCINES VIOLATE THE NUREMBERG CODE - ALL 44 VACCINES.
THE FDA AND CDC TO NOT GET TO SAY THAT VACCINES ARE NOT MEDICINES. THEY ARE MEDICINES AND THEY ARE BIOLOGICAL WEAPONS
NOW PATRIOTS ENJOY YOUR HOLIDAYS AND TRAVEL FREELY OPEN YOUR BUSINESSES AS YOU WISH AND STOP WEARING MASKS AND TAKING PCR TESTS.
IF THE GOVERNMENT INSISTS – KILL THE GOVERNMENT OFFICIALS
ATTRITION OF TYRANTS IS PREFERABLE TO ABOLISHING THE ENTIRE GOVERNMENT –BUT THAT CAN BE DONE TOO. THOMAS JEFFERSON WOULD NOT HAVE IT ANY OTHER WAY.
“Whenever any form of government becomes destructive of these ends [life, liberty, and the pursuit of happiness] it is the right of the people to alter or abolish it”
Big ColtWe show up, they back down. No civil war.
PATRIOT PILOTJohn Jb, THIS is what Militias were designed for, exactly a time like this.
COVID-19 IS A U.S. ARMY CREATED VIRUS WITH THEIR CO-CONSPIRATORS CHINA, PENTAGON, NIH, NIAID, FDA, AND CDC
NEVER FORGET THAT FACT
AND WHY IN THE WORLD WOULD YOU BE OK WITH THE SAME FUCKING ARMY GIVING YOU A VACCINE - ANOTHER BIOWEAPON THAT IS GOING TO CHANGE DNA OF THOSE WHO GET IT. BETTER STAND UP AND FIGHT; BETTER ARREST GEN PERNA ON SIGHT; BETTER TELL TRUMP TO STICK THIS VACCINE UP HIS ASS WHERE THE SUN DON'T SHINE.
THESE ASSHOLES IN THE PENTAGON, AND ARROGANT FUCKS IN THE GOVERNMENT BELIEVE THEY CAN INTIMIDATE PATRIOTS ON THEIR TRAVEL; OPENING THEIR BUSINESSES; HOLIDAYS; RELIGION AND SO-CALLED " ESSENTIAL BUSINESSES AND ESSENTIAL TRAVEL"
THE TIME HAS COME TO REMOVE FROM THE STATES THE CDC, FDA, NIAID, NIH, FDA, AND CDC; THE ACTIVITIES OF GEN PERNA WILL DICTATE WHETHER IT BECOMES NECESSARY TO REMOVE THE U.S. ARMY - MANDATORY VACCINES WILL ACCELERATE A CIVIL WAR; AND BEGIN THE TASK OF ABOLISHING THIS GOVERNMENT; AND WITH IT WILL GO THE CORRUPT RACKETEERING PENTAGON - IT WILL BE SACKED. THEY'D LIKE TO THINK THAT IS IMPOSSIBLE; PATRIOTS AND THOMAS JEFFERSON DON'T DON'T THINK THAT IS A PROBLEM.
SENATORS AND GOVERNORS WHO ACCEPTED $ 2 BILLION IN SEAL TEAM 6 HUSH MONEY ARE NOT WORTHY OF SERVING U.S. PATRIOTS ANY LONGER.
THAT IS ALL WE NEED TO KNOW AND SEE TO JUSTIFY ABOLISHING THE ENTIRE GOVERNMENT IF NECESSARY.
POLITELY AS YOU GO ABOUT YOUR DAILY LIVES - STAY ARMED 100 % OF THE TIME. WHENEVER YOU FEEL YOU NEED TO KILL THE THREAT OF TYRANTS.
KILL MEANS KILL, ELIMINATE, NEUTRALIZE, BODY-BAG-DEAD
KEEP YOUR BUSINESS OPEN IF THE GOVERNMENT COMES TO TRY TO TELL YOU TO CLOSE YOUR BUSINESS; TELL THEM TO GO AWAY; IF THEY DON'T- KILL THEM ESPECIALLY KILL THE HEALTH OFFICIAL WHO TAGS ALONG.
TRAVEL FROM COUNTY TO COUNTY STATE-TO-STATE IF GOVERNMENT TELLS YOU THAT YOU HAVE TO TAKE A PCR TEST KILL THEM KILL THEM SO THAT THEY DO NOT INTERFERE WITH THE U.S. CONSTITUTION; KILL THEM EFFECTIVELY; KILL THEM WITH EFFICIENCY; BUT DO KILL EACH AND EVERY ONE OF THEM. BODY -BAG DEAD. DO NOT TURN YOURSELVES IN. DO NOT DO A KYLE RITTENHOUSE. WE ARE AT WAR NOW. ESPECIALLY IN HAWAII - KILL THOSE CHECKPOINTS
ESSENTIAL TRAVEL - FUCK OFF GOVERNMENT. IF STOPPED BY ANYONE WHO TELLS YOU THAT YOU SHOULD NOT BE OUT LIKE THEY ARE YOUR FUCKING MOTHER. KILL THEM. TRAVEL IN ARMED CONVOYS UNTIL THIS THREAT FROM THE GOVERNMENT - NO MATTER YOUR COUNTRY IS ELIMINATED. BODY-BAG-DEAD.
https://bluecat.live/v/351?channelName=BluecatLive_5f69cefb2b200 4-YEAR OLD PUT IN HOSPITAL DUE TO MASK WEARING.
WHEN KILLING OPPRESSORS ONE-BY-ONE; YOU ARE SELECTIVELY ABOLISHING THE PARTS OF GOVERNMENT THAT ARE OPPRESSIVE, TYRANNICAL, AND PATRIOTS ARE NOT WAITING FOR COURTS.
KILL THE MOTHER FUCKERS
TRAVEL FROM STATE - TO - STATE. IF YOU SEE A CHECKPOINT THAT INTERFERES WITH YOUR TRAVEL - DISMOUNT AND KILL IT.
NOW FOR WARSPEED. GENERAL PERNA AND WARPSPEED ARE A FURTHER BIOLOGICAL ATTACK ON U.S. CITIZENS. IF YOU SEE WARPSPEED ANYWHERE.
DO NOT TAKE THE VACCINES AND KNOW THEY ARE TRYING TO CONTAMINATE YOUR CITY OR TOWN WITH DNA ALTERING VACCINE FOR A VIRUS THAT THOSE THAT GET COVID-19 IS ONLY LETHAL LESS THAN 1 % OF THE TIME.
ELIMINATE WARPSPEED WITH EXTREME PREJUDICE; ARREST GEN PERNA ON SIGHT - COURT MARTIAL FOR VIOLATING THE NUREMBERG CODE.
PATRIOTS HAVE DECIDED VACCINES VIOLATE THE NUREMBERG CODE - ALL 44 VACCINES.
THE FDA AND CDC TO NOT GET TO SAY THAT VACCINES ARE NOT MEDICINES. THEY ARE MEDICINES AND THEY ARE BIOLOGICAL WEAPONS
NOW PATRIOTS ENJOY YOUR HOLIDAYS AND TRAVEL FREELY OPEN YOUR BUSINESSES AS YOU WISH AND STOP WEARING MASKS AND TAKING PCR TESTS.
IF THE GOVERNMENT INSISTS – KILL THE GOVERNMENT OFFICIALS
ATTRITION OF TYRANTS IS PREFERABLE TO ABOLISHING THE ENTIRE GOVERNMENT –BUT THAT CAN BE DONE TOO. THOMAS JEFFERSON WOULD NOT HAVE IT ANY OTHER WAY.
“Whenever any form of government becomes destructive of these ends [life, liberty, and the pursuit of happiness] it is the right of the people to alter or abolish it”
Big ColtWe show up, they back down. No civil war.
PATRIOT PILOTJohn Jb, THIS is what Militias were designed for, exactly a time like this.
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