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Песня "Зомби-апокалипсис"
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34 views • October 29, 2020
Песня "Зомби-апокалипсис"
Трупный яд
снова
бодро
побежал
по венам.
Зомби - в ряд:
и вновь готовы
побеждать
и к... "великим переменам"...
(это припев)
Так было всегда, никуда не сбежать
От этого шабаша зомби-времён.
Сейчас же лишь стали себя побеждать,
Сейчас лишь намордники вместо знамен.
Перемены видны, и они велики:
Все козыри брошены на адский стол.
Потери в обычной войне НЕ СТОЛЬ высоки,
Но тихий и "мирный" укол,
Что сделают зомби друг другу в борьбе
С лжевирусом, что "ТАК СИЛЁН",
Внесет коренной поворот в их судьбе:
То будет конец их времён.
Все тихо и мирно подохнут, ценя
Заботу о тушках своих сверх всего.
Без всяких проблем и без огня
Орудий. То будет гибридной войны торжество.
Припев
А людям что делать?
Ответ очень прост.
Не ждать же расстрела,
А встать в полный рост.
Сплотиться в общины,
Сбежав от оков,
И уже нет причины
Медлить - таков
Только способ
Спастись от войны...
И без всяких вопросов -
Им уже нет цены.
Припев
Трупный яд
снова
бодро
побежал
по венам.
Зомби - в ряд:
и вновь готовы
побеждать
и к... "великим переменам"...
(это припев)
Так было всегда, никуда не сбежать
От этого шабаша зомби-времён.
Сейчас же лишь стали себя побеждать,
Сейчас лишь намордники вместо знамен.
Перемены видны, и они велики:
Все козыри брошены на адский стол.
Потери в обычной войне НЕ СТОЛЬ высоки,
Но тихий и "мирный" укол,
Что сделают зомби друг другу в борьбе
С лжевирусом, что "ТАК СИЛЁН",
Внесет коренной поворот в их судьбе:
То будет конец их времён.
Все тихо и мирно подохнут, ценя
Заботу о тушках своих сверх всего.
Без всяких проблем и без огня
Орудий. То будет гибридной войны торжество.
Припев
А людям что делать?
Ответ очень прост.
Не ждать же расстрела,
А встать в полный рост.
Сплотиться в общины,
Сбежав от оков,
И уже нет причины
Медлить - таков
Только способ
Спастись от войны...
И без всяких вопросов -
Им уже нет цены.
Припев
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