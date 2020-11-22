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Στεφανος Χίος κ Νικος Αντωνιαδης, όλη η αλήθεια για την βρωμιά του «κακού» ιού !
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52 views • November 22, 2020
Μια εξαιρετικά αποκαλυπτική εκπομπή η οποία ενημερώνει τον πολίτη για όλα τα μείζονα θέματα σχετικά με την νόσο του κορωναϊού. Καλεσμένος ο ποινικολόγος Νίκος Αντωνιάδης.
- Ποιοί αυξομειώνουν τον αριθμό των αναγγελθέντων κρουσμάτων κορωναϊού και γιατί;
- Είναι υποχρεωτικό το επερχόμενο εμβόλιο;
Κατά πόσον όσοι δεν το κάνουν, παίρνουν “απαγόρευση εισόδου” στη ζωή;
- Κατά πόσον τα τέστ -όταν γίνονται- “ανακατεύουν” την γρίπη Α και Β με τον κορωναϊό;
- Τί είναι το Μητρώο Εμβολιασθέντων;
Πραγματικός χείμαρρος ο Νίκος Αντωνιάδης, δίνει απαντήσεις σε όλα, σε μια εκπομπή που πρέπει να παρακολουθήσετε μέχρι το τέλος!
- Ποιοί αυξομειώνουν τον αριθμό των αναγγελθέντων κρουσμάτων κορωναϊού και γιατί;
- Είναι υποχρεωτικό το επερχόμενο εμβόλιο;
Κατά πόσον όσοι δεν το κάνουν, παίρνουν “απαγόρευση εισόδου” στη ζωή;
- Κατά πόσον τα τέστ -όταν γίνονται- “ανακατεύουν” την γρίπη Α και Β με τον κορωναϊό;
- Τί είναι το Μητρώο Εμβολιασθέντων;
Πραγματικός χείμαρρος ο Νίκος Αντωνιάδης, δίνει απαντήσεις σε όλα, σε μια εκπομπή που πρέπει να παρακολουθήσετε μέχρι το τέλος!
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