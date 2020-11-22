Στεφανος Χίος κ Νικος Αντωνιαδης, όλη η αλήθεια για την βρωμιά του «κακού» ιού !

Μια εξαιρετικά αποκαλυπτική εκπομπή η οποία ενημερώνει τον πολίτη για όλα τα μείζονα θέματα σχετικά με την νόσο του κορωναϊού. Καλεσμένος ο ποινικολόγος Νίκος Αντωνιάδης.



- Ποιοί αυξομειώνουν τον αριθμό των αναγγελθέντων κρουσμάτων κορωναϊού και γιατί;

- Είναι υποχρεωτικό το επερχόμενο εμβόλιο;

Κατά πόσον όσοι δεν το κάνουν, παίρνουν “απαγόρευση εισόδου” στη ζωή;

- Κατά πόσον τα τέστ -όταν γίνονται- “ανακατεύουν” την γρίπη Α και Β με τον κορωναϊό;

- Τί είναι το Μητρώο Εμβολιασθέντων;



Πραγματικός χείμαρρος ο Νίκος Αντωνιάδης, δίνει απαντήσεις σε όλα, σε μια εκπομπή που πρέπει να παρακολουθήσετε μέχρι το τέλος!