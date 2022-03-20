FATIMA ολόκληρη η ταινία (ελληνικοί υπότιτλοι)

Στις 13 Μαϊου του 1917, τρία βοσκόπουλα, η Λουσία Ντος Σάντος (10 ετών) και τα ξαδέλφια της, Φρανσίσκο (9 ετών) και Ζασίντα Μάρκο (7 ετών) από το χωριό Φάτιμα της Πορτογαλίας ανέφεραν ότι είδαν μια γυναίκα πάνω σε σύννεφο, την Παναγία. Η Λουσία είπε ότι η γυναίκα της ζήτησε να συνεχίσει να πηγαίνει κάθε 13 του μήνα, στο ίδιο σημείο, έως τον Οκτώβριο του ίδιου έτους. Τους προέτρεψε σε μετάνοιες για τη σωτηρία των αμαρτωλών, ενώ τους έδωσε και τρεις προφητείες.

Τα παιδιά, το είπαν σε όλους τους κατοίκους του χωριού -φυσικά πολλοί δεν τους πίστεψαν- αλλά όσοι τα πίστεψαν, πήγαιναν κάθε 13 του μήνα για να δουν από κοντά την Παναγία. Ωστόσο, κανένας δεν έβλεπε την Παναγία, εκτός από τα τρία παιδιά. Στις 13 Αυγούστου ο δήμαρχος της πόλης, Αρτούρ Σάντος, συνέλαβε τα βοσκόπουλα και, βίαια, τα πίεσε να δηλώσουν ότι είχαν πει ψέματα. Τα παιδιά δεν άλλαξαν τα λεγόμενα τους αλλά κατάφεραν να πείσουν τους συγκρατούμενους τους ότι είχαν δει την Παναγία. Μερικές μέρες αργότερα, ανέφεραν ότι η γυναικεία μορφή εμφανίστηκε ξανά μπροστά τους και τους είπε ότι στις 13 Οκτωβρίου θα γινόταν θαύμα που θα έκανε, ακόμα και τους άπιστους, να πιστέψουν.

Στις 13 Οκτωβρίου, περίπου 70.000 άνθρωποι από ολόκληρη την Πορτογαλία, συγκεντρώθηκαν στη Φάτιμα. Οι περισσότεροι ήταν πιστοί της καθολικής εκκλησίας, ενώ ανάμεσά τους βρίσκονταν φωτογράφοι, επιστήμονες, γιατροί, δημοσιογράφοι και περίεργοι που πήγαν να εξακριβώσουν αν τα παιδιά έλεγαν αλήθεια ή ήταν παιδικά ψέματα.

Εκείνη την ημέρα είχε συννεφιά και ο καιρός ήταν βροχερός. Τα παιδιά έφτασαν στην περιοχή με τους γονείς τους και ξεκίνησαν να προσεύχονται. Τις πρώτες απογευματινές ώρες, η Λουσία ζήτησε από το πλήθος να κλείσουν τις ομπρέλες τους. Η βροχή σταμάτησε, τα σύννεφα διαλύθηκαν και εμφανίσθηκε ήλιος. Το πλήθος υποστήριξε ότι “είδαν τον ήλιο να «χορεύει», αλλάζοντας χρώματα που πλημμύρισαν τον ουρανό.”