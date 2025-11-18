El Camino de Jesús - destacado de la entrevista 1

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Mike Adams entrevista a Aaron Abke y James Benefico sobre su pódcast Jesus Way y su próximo evento virtual “Awaken the Christ Within”. Aaron comparte su camino desde un cristianismo tradicional hacia cuestionar sus enseñanzas, concluyendo que gran parte de la doctrina moderna proviene de Pablo más que de Jesús. James destaca la importancia de vivir verdaderamente las enseñanzas de Jesús y critica las prácticas históricas y actuales de sacrificio animal en la religión. Ambos subrayan la necesidad de volver a las enseñanzas originales de Jesús y los Esenios, promoviendo una relación personal con Dios basada en acciones rectas y amor. La cumbre inicia el 3 de diciembre y la participación es gratuita.