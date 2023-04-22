22.04.2023 Как будет организован мировой голод. (Выпуск №264. Часть 2 (2))

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
ru.vera77.com Часть 1 http://ru.vera77.com/article/22042023-kak-budet-organizovan-mirovoj-golod-vypusk-264-chast-2-1
ru.vera77.com Часть 2 http://ru.vera77.com/article/22042023-kak-budet-organizovan-mirovoj-golod-vypusk-264-chast-2-2
vera77.com Часть 1 http://vera77.com/article/22042023-kak-budet-organizovan-mirovoj-golod-vypusk-264-chast-2-1
vera77.com Часть 2 http://vera77.com/article/22042023-kak-budet-organizovan-mirovoj-golod-vypusk-264-chast-2-2
bastion.com
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал на Bastyon https://bastyon.com/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Часть 1
01:01 https://www.youtube.com/watch?v=2DL3yjNbevk Уничтожение старого мира. Операция "Ледокол"
08:28 https://www.youtube.com/watch?v=QdigUJprWUU Несмотря на крах SVB в США, для европейских банков угрозы нет
https://www.youtube.com/watch?v=IRNM4cL0cUI Финансовый кризис США
41:44 https://www.youtube.com/watch?v=yFvjf4Qy87Y Зимний вечер в Гаграх
49:46 https://www.youtube.com/watch?v=kEirDzRRH_4 Освящение куличей
1:04:29 https://www.youtube.com/watch?v=wVUIXVpHe_M Житие преп. Василиска Сибирского
1:27:46 https://www.youtube.com/watch?v=-LIxljjIyjo ПАСХАЛЬНОЕ ПРЕДАТЕЛЬСТВО. ОБНОВЛЕНЧЕСКАЯ ЛИТУРГИЯ "ПАТРИАРХА"
1:37:00 https://www.youtube.com/watch?v=uPTQjtrKcGw Духовно-нравственная оценка концертов церковной музыки.
Часть 2
00:00 https://3rm.info/main/92026-aleksej-dobychin-ukraina-budet-prodolzhat-goret-cerkovniki-upc-kljatvoprestupniki-i-raskolniki-gonenija-usiljatsja-video.html ВАЖНО! АЛЕКСЕЙ ДОБЫЧИН: УКРАИНА БУДЕТ ПРОДОЛЖАТЬ ГОРЕТЬ...
33:07 https://www.youtube.com/shorts/wOg_a-tqXxg Хорошо что у вас служит обычный батюшка простой и грешный
36:54 https://www.youtube.com/watch?v=CS5YlMiiVaY Бросил крест на землю - умер…
41:29 https://www.youtube.com/watch?v=nYSA6-_Xv88 Страшное свидетельство! 1998 г. Кара Божия постигла организаторов захоронения лжемощей.!
45:49 https://www.youtube.com/shorts/W-UMl5-hErM 1933 году 24 марта основан первый лагерь в Дохао
49:54 https://www.youtube.com/shorts/kH5teAZxBPs пулемет максим
53:30 https://www.youtube.com/shorts/I2NiuQAHQHw Сталин не давал продовольствия партизанам
54:48 https://www.youtube.com/shorts/MyIMsmTLDdo Черчель собирался напасть на СССР в 45 году
56:53 https://www.youtube.com/watch?v=wfv21vcA20w АЗАРОВ: Никакого отношения не имеет ни к вере, ни к совести! // Про американские пайки и церковь
1:04:45 https://www.youtube.com/watch?v=kPhA7mlFVm0 Ось як Мінкульт знищує Лавру! Правда прорвалася на "5 канал"
1:06:26 https://www.youtube.com/shorts/FwGEKkpwX4s развалины Лавры
1:07:40 https://www.youtube.com/shorts/Py4ECoo8MUA
Невзоров
1:09:30 https://www.youtube.com/shorts/bTPMYI2TMos
ночуют в храме
1:14:41 https://www.youtube.com/shorts/uc-ds699uvk
Провокаторы
1:18:33 https://www.youtube.com/watch?v=1y46Q8L9gM0
Безобразие в Киево-Печерской Лавре.
1:23:49 https://www.youtube.com/shorts/h4FHbiIpABw
Левых причащают в верхней лавре
1:25:53 https://www.youtube.com/watch?v=7PuasPoo-PY
Избит епископ Никита, избиты прихожане, в Киево-Печерской Лавре - очередная провокация
https://www.youtube.com/shorts/Va9stfiAurY
плювать в верующих начали
https://www.youtube.com/shorts/mFqCSsFH1xs
Ребнок плачет что отбирают храм
https://www.youtube.com/shorts/iUHxOKH7GLo
Замироточила икона Святого Феодосия
https://www.youtube.com/shorts/OuomwE63WFk
Танцы Иудеев
1:34:00 https://yandex.ru/video/preview/6886428406776959993
Glorias 2019 : Procesión de la Virgen del Rocío ( Málaga )
https://yandex.ru/video/preview/3238913565792848166
Procesión gloriosa Virgen del Rocío. Málaga, mayo 2015. (1)
https://yandex.ru/video/preview/1293148319790025710
Virgen del rocio malaga 2019 "Procesion de gloria completa" 4K
https://youtu.be/abCYdCxKSfY
1:41:38 https://news.mail.ru/politics/55787479/?frommail=1 Единый реестр призывников и цифровые повестки. Дума одобрила новые правила воинского учета
1:42:45 https://www.youtube.com/shorts/-UW42kZXDN8
Больше не звони потому что я уже умер.
1:44:29 https://www.youtube.com/shorts/Q447Rg547TA
АНГЕЛ ПРИЧАЩАЕТ
1:46:53 Девочка Целует Призрак Своей Мамы https://youtube.com/shorts/xdssc1GO6rw?feature=share
1:48:24 https://www.youtube.com/shorts/UuBNiZx2168
У кого есть силы не клянчить не клянчить.