Nog meer Danny V.

Heerlen, eind juni 2020.

Danny V., belager van de heer Pieter Omtzigt, heeft weer een stuk in zijn kraag gezopen en gaat gezellig nog even de stad Heerlen in.

Zijn maat Alexander van H., die ook niet vies is van drank en diens neukerdje Mandy K., vinden het erg grappig om waarschuwingsstickers betreffende de anderhalve meter regel kapot te maken en van de straten af te halen.



Dat leverde een flinke boete op. Danny heeft daar dus weinig van geleerd.

Alexander van H., ook niet, hij zou toch beter moeten weten, zeker als we weten dat deze kneus werkzaam is bij Stadscafé Valkenburg.

Mandy heeft daar ook gewerkt, maar die is inmiddels werkzaam bij Ut Sonneklukske.

Over Mandy en Alexander valt nog een hoop te schrijven, maar dat komt nog.

Mandy is overigens het hartsvriendinnetje van Deesje, die weer het nieuwe neukerdje is van Tinus K.

Wat een mooie wereld.