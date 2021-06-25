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IFQ54 - Emission du 24 juin 2021 avec Alexandre Penasse, du journal Kairos
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30 views • June 25, 2021
24 juin 2021 : https://odysee.com/@Chloe_F:b/infoenquestions54:d
Chloé F. : https://odysee.com/@Chloe_F:b
@Chloe_F
Dans cette nouvelle édition de votre émission hebdomadaire, nous invitons Alexandre Penasse, journaliste pour le journal belge Kairos. Il a la "fâcheuse" habitude de poser des questions qui dérangent les autorités qui ont des choses à cacher.
Alexandre Penasse apparaît dans le documentaire "Ceci n'est pas un complot."
Lors de la conférence de presse du 24 avril 2020, il pose une question sur les conflits d'intérêt des membres du groupe des experts qui conseillent le gouvernement belge qui font partie de multinationales, de la finance, etc.
https://www.quartierlibre.tv/quartierlibre/ceci-nest-pas-un-complot-comment-les-medias-racontent-le-covid/?utm_source=Telegram&;utm_medium=partners&utm_campaign=quartierlibre
ou https://m.youtube.com/watch?v=HH_JWgJXxLM
ou https://www.brighteon.com/97ce1b08-e94d-4151-8281-9514ebeda9e3
Pour retrouver Kairos :
• http://www.kairospresse.be/
• https://www.facebook.com/kairospresse
• https://www.youtube.com/channel/UCP2Klbz_VJwBKQWbmhiMfcw
L’émission hebdomadaire "l'info en QuestionS" est une émission née d'une demande grandissante d'informations libres et échappant à la censure. Les conflits d'intérêts étant désormais légion dans le monde médiatique, une équipe de lanceurs d'alerte s'est mobilisée pour partager ses dernières informations et les questions qu'elles suscitent.
Les coordonnées de l'équipe
👉JEAN-JACQUES CRÈVECŒUR :
https://www.facebook.com/jeanjacques.crevecoeur.1
https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
https://jeanjacquescrevecoeur.com
👉SALIM LAÏBI :
https://www.youtube.com/channel/UCAWbpsb5YQKxE8F62TEVCww
https://www.facebook.com/lelibre.penseur.1/
Blog Le libre Penseur : https://www.lelibrepenseur.org/
👉TAL SCHALLER :
https://www.santeglobale.world/le-blog-de-tal/
👉SOPHIE MEULEMANS :
https://www.youtube.com/channel/UCW0CYuhmuLtcMS8FrtUZPDg
Initiative Citoyenne : http://initiativecitoyenne.be/
👉CHLOÉ FRAMMERY :
https://odysee.com/@Chloe_F:b
https://rumble.com/user/ChloeFra
https://twitter.com/FrammeryChloe?s=09
https://www.instagram.com/p/CM1lDLXjAwk/?igshid=12iki8wuw2noh
https://www.facebook.com/chloe.fra.9
■ Sources Chloé :
• Cas, hospitalisations, décès "covid" en Suisse en 2021 : http://gerardscheller.ch/COVID-19_cas_hospitalisations_deces_CH_2021_06-23.pdf
• Décès toutes causes confondues 2010-2021 en Suisse : http://gerardscheller.ch/Deces_CH_2010-2021_sem1-23_2021-06-23.pdf
• Nouvelles mesures du 26 juin en Suisse :
https://twitter.com/FrammeryChloe/status/1407776262203056128?s=19
• Vidéos sur le vaccin magnétique :
ALC 0315 (Pfizer) et SM02 (Moderna) : https://instagram.com/stories/djmickaelvendetta/2588818531569280052?utm_medium=share_sheet
https://www.facebook.com/laurent.tinoisleretour/videos/147268190795203/
Jane Rudy sur la magnetofection : ...
détecteur de métaux : https://www.youtube.com/watch?v=-Dxb2rRSq08
• Article du Temps sur les nanoparticules lipidiques contenues dans les vaccins COVID : https://www.letemps.ch/economie/ingredients-vaccins-anticovid-fonction
• Liste des ingrédients du vaccin Pfizer : https://www.gov.uk/government/publications/regulatory-approval-of-pfizer-biontech-vaccine-for-covid-19/information-for-healthcare-professionals-on-pfizerbiontech-covid-19-vaccine#pharmaceutical-particulars
ou https://www.fda.gov/media/144245/download
• Liste des ingrédients du vaccin Moderna : https://www.modernacovid19global.com/eu/ch/fr/package-leaflet.pdf
ou https://www.fda.gov/media/144434/download
• La magnetofection : https://en.m.wikipedia.org/wiki/Magnetofection
et http://www.chemicell.com/products/Magnetofection/Magnetofection_separation.html
• La transfection : https://fr.wikipedia.org/wiki/Transfection
• Les nanoparticules lipidiques magnétiques fabriquées par Chemicell : http://www.chemicell.com/home/index.html
et http://www.chemicell.com/products/magnetic_particles/magnetic_particle_separation.html
• L'étude de 2014 sur Pubmed "Administration de nanoparticules superparamagnétiques d'un vaccin à ADN" : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24715289/
• Test PCR DANGEREUX
Sarah a des fibres roses, bleues, violacées qui lui sortent du nez, et de l'anus, des morceaux métalliques sortant par le nombril..
https://m.facebook.com/Vecumedia/videos/marseille-part-3-journ%C3%A9e-des-libert%C3%A9s-avec-reinfocovid-r%C3%A9action19-bon-sens-des-c/521398528897524/
• Référendum pour éliminer les ajouts abusifs du 19 mars de la Loi COVID19, qui ont été cachés au peuple suisse dans le Livret de vote [entre autres art 1a (pleins pouvoirs du Conseil fédéral), art 3a (préférence pour vaccinés) et 3b (Système de test-traçage-isolement-quarantaine), art 6a (certificat sanitaire), art 14d (subventions à la radio et à la télévision)] :
http://gerardscheller.ch/Formulaire_r%C3%A9f%C3%A9rendaire_certificat_sanitaire.pdf
■ Source JJ :
• https://odysee.com/@Vivresainement:f/film-covid-26-raisons-p
Chloé F. : https://odysee.com/@Chloe_F:b
@Chloe_F
Dans cette nouvelle édition de votre émission hebdomadaire, nous invitons Alexandre Penasse, journaliste pour le journal belge Kairos. Il a la "fâcheuse" habitude de poser des questions qui dérangent les autorités qui ont des choses à cacher.
Alexandre Penasse apparaît dans le documentaire "Ceci n'est pas un complot."
Lors de la conférence de presse du 24 avril 2020, il pose une question sur les conflits d'intérêt des membres du groupe des experts qui conseillent le gouvernement belge qui font partie de multinationales, de la finance, etc.
https://www.quartierlibre.tv/quartierlibre/ceci-nest-pas-un-complot-comment-les-medias-racontent-le-covid/?utm_source=Telegram&;utm_medium=partners&utm_campaign=quartierlibre
ou https://m.youtube.com/watch?v=HH_JWgJXxLM
ou https://www.brighteon.com/97ce1b08-e94d-4151-8281-9514ebeda9e3
Pour retrouver Kairos :
• http://www.kairospresse.be/
• https://www.facebook.com/kairospresse
• https://www.youtube.com/channel/UCP2Klbz_VJwBKQWbmhiMfcw
L’émission hebdomadaire "l'info en QuestionS" est une émission née d'une demande grandissante d'informations libres et échappant à la censure. Les conflits d'intérêts étant désormais légion dans le monde médiatique, une équipe de lanceurs d'alerte s'est mobilisée pour partager ses dernières informations et les questions qu'elles suscitent.
Les coordonnées de l'équipe
👉JEAN-JACQUES CRÈVECŒUR :
https://www.facebook.com/jeanjacques.crevecoeur.1
https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
https://jeanjacquescrevecoeur.com
👉SALIM LAÏBI :
https://www.youtube.com/channel/UCAWbpsb5YQKxE8F62TEVCww
https://www.facebook.com/lelibre.penseur.1/
Blog Le libre Penseur : https://www.lelibrepenseur.org/
👉TAL SCHALLER :
https://www.santeglobale.world/le-blog-de-tal/
👉SOPHIE MEULEMANS :
https://www.youtube.com/channel/UCW0CYuhmuLtcMS8FrtUZPDg
Initiative Citoyenne : http://initiativecitoyenne.be/
👉CHLOÉ FRAMMERY :
https://odysee.com/@Chloe_F:b
https://rumble.com/user/ChloeFra
https://twitter.com/FrammeryChloe?s=09
https://www.instagram.com/p/CM1lDLXjAwk/?igshid=12iki8wuw2noh
https://www.facebook.com/chloe.fra.9
■ Sources Chloé :
• Cas, hospitalisations, décès "covid" en Suisse en 2021 : http://gerardscheller.ch/COVID-19_cas_hospitalisations_deces_CH_2021_06-23.pdf
• Décès toutes causes confondues 2010-2021 en Suisse : http://gerardscheller.ch/Deces_CH_2010-2021_sem1-23_2021-06-23.pdf
• Nouvelles mesures du 26 juin en Suisse :
https://twitter.com/FrammeryChloe/status/1407776262203056128?s=19
• Vidéos sur le vaccin magnétique :
ALC 0315 (Pfizer) et SM02 (Moderna) : https://instagram.com/stories/djmickaelvendetta/2588818531569280052?utm_medium=share_sheet
https://www.facebook.com/laurent.tinoisleretour/videos/147268190795203/
Jane Rudy sur la magnetofection : ...
détecteur de métaux : https://www.youtube.com/watch?v=-Dxb2rRSq08
• Article du Temps sur les nanoparticules lipidiques contenues dans les vaccins COVID : https://www.letemps.ch/economie/ingredients-vaccins-anticovid-fonction
• Liste des ingrédients du vaccin Pfizer : https://www.gov.uk/government/publications/regulatory-approval-of-pfizer-biontech-vaccine-for-covid-19/information-for-healthcare-professionals-on-pfizerbiontech-covid-19-vaccine#pharmaceutical-particulars
ou https://www.fda.gov/media/144245/download
• Liste des ingrédients du vaccin Moderna : https://www.modernacovid19global.com/eu/ch/fr/package-leaflet.pdf
ou https://www.fda.gov/media/144434/download
• La magnetofection : https://en.m.wikipedia.org/wiki/Magnetofection
et http://www.chemicell.com/products/Magnetofection/Magnetofection_separation.html
• La transfection : https://fr.wikipedia.org/wiki/Transfection
• Les nanoparticules lipidiques magnétiques fabriquées par Chemicell : http://www.chemicell.com/home/index.html
et http://www.chemicell.com/products/magnetic_particles/magnetic_particle_separation.html
• L'étude de 2014 sur Pubmed "Administration de nanoparticules superparamagnétiques d'un vaccin à ADN" : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24715289/
• Test PCR DANGEREUX
Sarah a des fibres roses, bleues, violacées qui lui sortent du nez, et de l'anus, des morceaux métalliques sortant par le nombril..
https://m.facebook.com/Vecumedia/videos/marseille-part-3-journ%C3%A9e-des-libert%C3%A9s-avec-reinfocovid-r%C3%A9action19-bon-sens-des-c/521398528897524/
• Référendum pour éliminer les ajouts abusifs du 19 mars de la Loi COVID19, qui ont été cachés au peuple suisse dans le Livret de vote [entre autres art 1a (pleins pouvoirs du Conseil fédéral), art 3a (préférence pour vaccinés) et 3b (Système de test-traçage-isolement-quarantaine), art 6a (certificat sanitaire), art 14d (subventions à la radio et à la télévision)] :
http://gerardscheller.ch/Formulaire_r%C3%A9f%C3%A9rendaire_certificat_sanitaire.pdf
■ Source JJ :
• https://odysee.com/@Vivresainement:f/film-covid-26-raisons-p
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