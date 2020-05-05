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ΑΛΛΟΙ ΒΑΖΟΥΝ ΜΑΣΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΙΣ ΒΓΑΖΟΥΝ
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20 views • May 05, 2020
Πόσο ευδιάκριτο είναι το όριο μεταξύ ψευτιάς και τρολιάς; Το αναρωτήθηκα έντονα μετά τις δηλώσεις του Εθνικού Σαλτιμπάγκου.
Όχι ότι είχαμε ανάγκη την επιβεβαίωση του αλλά είναι απολαυστική όπως και να χει η παραδοχή του.
Το ίδιο ισχύει και για τη συνομωσιολογία και την αλήθεια.
Στα μάτια μου συνωμοσιολόγος με την κακή έννοια είναι ξεκάθαρα αυτός που περιέργως πιστεύει ακόμα ότι υπάρχει μια μυστική συμφωνία ανθρώπων να κατηγορήσουν άδικα τις αγνές προθέσεις του πατερ φαμιλια Ροτσιλντ και του "παιδιού" του Μπιλ Γκειτς, αν με καταλαβαίνεις...
Είναι δυνατόν να κυκλοφορούν ανάμεσα μας άνθρωποι που τους θεωρούν ακόμα αξιόπιστους;;;
Όχι ότι είχαμε ανάγκη την επιβεβαίωση του αλλά είναι απολαυστική όπως και να χει η παραδοχή του.
Το ίδιο ισχύει και για τη συνομωσιολογία και την αλήθεια.
Στα μάτια μου συνωμοσιολόγος με την κακή έννοια είναι ξεκάθαρα αυτός που περιέργως πιστεύει ακόμα ότι υπάρχει μια μυστική συμφωνία ανθρώπων να κατηγορήσουν άδικα τις αγνές προθέσεις του πατερ φαμιλια Ροτσιλντ και του "παιδιού" του Μπιλ Γκειτς, αν με καταλαβαίνεις...
Είναι δυνατόν να κυκλοφορούν ανάμεσα μας άνθρωποι που τους θεωρούν ακόμα αξιόπιστους;;;
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