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NATO-Ost-Erweiterung - Geheime Dokumente deklassifiziert
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DRAN BLEIBEN: https://www.brighteon.com/channels/awaker
Ⅰ Ⅶ Ⅷ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅰ
Mitte Dezember 2017 veröffentlichte das Nationale Sicherheitsarchiv der George Washington Universität drei Dutzend deklassifizierte Dokumente im Bezug auf die deutschen Gespräche zur Wiedervereinigung im Jahr 1990.
B̲i̲t̲t̲e̲: Abonnieren • Bewerten • Kommentieren • Verbreiten
00:00 Einleitung
00:38 Außenminister Lawrov
01:43 Deal or No
02:41 Quid pro Quo
03:06 Not one inch to the east
04:13 Zwei plus Vier Vertrag
05:20 Baker, Gorbatschow, Kohl, Genscher
07:23 Nach der deutschen Wiedervereinigung
• Kinder ШΞG • Freiheit ШΞG • Gesundheit ШΞG • Haus ШΞG • Auto ШΞG • Geld ШΞG • Eigentum ШΞG •
Mio. Menschen stehen friedlich auf gegen Diktatur❗️Schließt Euch an❗️
• Spazieren • Fahrzeug-Konvoi • Gegenseitig Helfen und Einladen •
1.ШΞG mit Eurer Denkbetreuung (TV, Zeitung usw.) und mit Familie, Nachbarn und Freunden auf die Straße!
2.Häufiges Birkenbihl-Lächeln
3.Liebe, schätze Dich selbst, sonst liebt, schätzt Dich niemand!
D̲̲i̲̲e̲̲s̲̲e̲̲n̲̲ Aufklärungs-Link gegen Fake-News je̲̲t̲̲z̲̲t̲̲ weitergeben: [https://bridgeurl.com/aufwachen]
Zuerst ignorieren sie Dich, dann lachen sie über Dich, dann bekämpfen sie Dich, und dann gewinnst Du!
Ⅰ Ⅶ Ⅷ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅰ
Mitte Dezember 2017 veröffentlichte das Nationale Sicherheitsarchiv der George Washington Universität drei Dutzend deklassifizierte Dokumente im Bezug auf die deutschen Gespräche zur Wiedervereinigung im Jahr 1990.
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00:38 Außenminister Lawrov
01:43 Deal or No
02:41 Quid pro Quo
03:06 Not one inch to the east
04:13 Zwei plus Vier Vertrag
05:20 Baker, Gorbatschow, Kohl, Genscher
07:23 Nach der deutschen Wiedervereinigung
• Kinder ШΞG • Freiheit ШΞG • Gesundheit ШΞG • Haus ШΞG • Auto ШΞG • Geld ШΞG • Eigentum ШΞG •
Mio. Menschen stehen friedlich auf gegen Diktatur❗️Schließt Euch an❗️
• Spazieren • Fahrzeug-Konvoi • Gegenseitig Helfen und Einladen •
1.ШΞG mit Eurer Denkbetreuung (TV, Zeitung usw.) und mit Familie, Nachbarn und Freunden auf die Straße!
2.Häufiges Birkenbihl-Lächeln
3.Liebe, schätze Dich selbst, sonst liebt, schätzt Dich niemand!
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