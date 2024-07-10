Воевать против россии путина

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30.04.2019 я получил отказ в предоставлении политического убежища в Австрии.
Подпись: для директора федерального ведомства по делам иностранцев и убежища. Реферал нуZбаумером.
В основу отказа была положена наглая, чудовищная ложь, оправдание международного терроризма и преступного путинского режима.
В подобной же ситуации оказались иностранцы, вставшие на защиту Украины и масса беженцев из России, открыто выступивших против путинского режима.
На канале: Elena Vasiljeva: https://www.youtube.com/@ElenaVasiljeva
Elena Vasileva news: https://www.youtube.com/@elenavasilevanews6192
Оригиналы видео: Если ты не желаешь воевать против Украины: https://www.youtube.com/watch?v=kZBJgMJF4Dc
А что случилось? Шебекино и не только 18+: https://www.youtube.com/watch?v=y4O_sp4r2qk
16:25 / 31:32 РДК и Легион "Свобода России".
Мобилизация. Разъяснение от Елены Васильевой: https://www.youtube.com/watch?v=0oEtrCbH3ng
В этом видео: 40:37 / 1:29:08 Легион свободы.
Частичная мобилизация. "Вредные советы" от Елены Васильевой: https://www.youtube.com/watch?v=sIMWRZT3nSE
32:45 / 1:43:11 Жгите военкоматы.
45:17 / 1:43:11 | 1:12:43 / 1:43:11 Легион свободы.