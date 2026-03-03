π. Θεόδωρος Ζήσης, "Γιατί ἔρχεται τόσο συχνά στή Θεσσαλονίκη ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ; (Δ΄)"

" Καταστροφική ἡ δεκα-οκταετής ἀρχιεπισκοπία Ἱερωνύμου (2008-2026). Ἀπό τήν βεβήλωση τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Παντελεημονος Ἀχαρνῶν (12.12.2010) μέχρι τήν ψευδο-Σύνοδο τῆς Κρήτης (2016)". Τήν (Καθαρά) Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2026 στήν Αἴθουσα "Πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Μανώλης" τοῦ Ὀρθοδόξου Χριστιανικοῦ Συλλόγου " Ἅγιος Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής" (Μοναστηρίου 183, 2ος ὄροφος, Θεσσαλονίκη) καί ὥρες

, στό πλαίσιο τοῦ "Φροντιστηρίου Ὀρθοδόξου Θεολογίας" ὁ πρωτοπρεσβύτερος καθηγητής π. Θεόδωρος Ζήσης συνέχισε τήν σειρά τῶν μαθημάτων μέ τίτλο: "Γιατί ἔρχεται τόσο συχνά στή Θεσσαλονίκη ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ; (Δ΄)". Στήν ἀρχή τοῦ μαθήματος ὑπογράμμισε ὁ π. Θεόδωρος ὅτι, ἐπειδή ἡ Θεσσαλονίκη ἀντιδρᾷ καί ἀντιστέκεται στόν Οἰκουμενισμό καί στόν φιλο-Παπισμό, γι' αὐτό ὁ Ἀθηνῶν Ἱερώνυμος, πιθανῶς σέ κοινό σχεδιασμό μέ τόν ΚΠόλεως Βαρθολομαῖο, ἔφεραν στή Θεσσαλονίκη τόν νέο Μητροπολίτη Φιλόθεο, πεπεισμένο Οἰκουμενιστή καί νεωτεριστή· ὥστε μέ τό ἑλκυστικό ἐπικοινωνιακό χάρισμά του νά συγκρατήσει τούς ἀκατήχητους πιστούς, πού σιγά-σιγά φυλλορροοῦν καί ἀδειάζουν τούς Ναούς. Γιά νά βοηθήσει πρός τήν κατεύθυνση αὐτή τῆς οἰκουμενιστικῆς καταστροφικῆς πορείας, ἔρχεται συχνά στή Θεσσαλονίκη ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος καί προβάλλει ἰδιαιτέρως τήν ἀποσχιστική ψευδο-σύνοδο τοῦ Κολυμπαρίου, ἡ ὁποία ψυχορραγεῖ, γι' αὐτό καί ἐξήγγειλε ὅτι θά ὀργανώσει ἐφέτος ἡμερίδες, συμπόσια, συνέδρια, ὁμιλίες καί ἄλλες ἐκδηλώσεις γιά τήν δεκαετία ἀπό τήν σύγκληση καί λειτουργία της (2016-2026). Ἀναφέρθηκε ὁ π. Θεόδωρος σέ πρόσφατη συνέντευξη τοῦ Ἀρχιεπισκόπου στήν ἐφημερίδα "ΤΑ ΝΕΑ", ὅπου μίλησε γιά ὅλους καί γιά ὅλα· μόνο γιά θέματα Ὀρθοδοξίας καί διαφύλαξης τῆς Πατερικῆς Παράδοσης ἐσιώπησε, ἀποδεικνύοντας τήν ἀδιαφορία του γι' αὐτά, ὅπως φάνηκε καί ἀπό τίς ἀντορθόδοξες ἐνέργειες καί ἀποφάσεις του ὡς Ἀρχιεπισκόπου. Ἀνέφερε ὁ π. Θεόδωρος ἐνδεικτικά τήν βεβήλωση τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος Ἀχαρνῶν, ἐντός τοῦ ὁποίου στίς 12 Δεκ 2010 ὀργάνωσε συναυλία ὁ γνωστός τραγουδιστής καί συνθέτης Γ. Νταλάρας, τήν ὁποία παρακολούθησε ὁ ἴδιος ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, δίνοντας κακό παράδειγμα καί σέ ἄλλους Μητροπολῖτες, ὅπως στόν Θεσσαλονίκης Φιλόθεο, ὁ ὁποῖος μόλις ἤλθε στήν Θεσσαλονίκη ὀργάνωσε συναυλία στόν Ἱερό Ναό τῆς Παναγίας Ἀχειροποιήτου, μέ ὑπεύθυνο τόν ἐκλιπόντα φίλο του καί μουσικό, καθηγητή Χρυσόστομο Σταμούλη, ἀσεβήσαντα εἰς τά τῆς Θεοτόκου καί ἀποδομητή τῆς Ὀρθοδοξίας. Στή συνέχεια ἀναφέρθηκε σέ πλῆθος ἄλλων καινοτομιῶν καί ἀντορθοδόξων ἐνεργειῶν τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, μέ κορυφαῖο γεγονός τήν τούτου συμμετοχή καί ὑπογραφή τῶν ἀποφάσεων τῆς ψευδο-συνόδου τῆς Κρήτης, ἀφοῦ ἔγραψε στά παλαιά του ὑποδήματα τίς ἀποφάσεις τῆς δικῆς του Ἱεραρχίας, τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἡ ὁποία λίγο πρίν ἀπό τήν Σύνοδο τοῦ Κολυμπαρίου τῆς Κρήτης (Ἰούνιο τοῦ 2016) σέ ἔκτακτη συνέλευση (Μάιο τοῦ 2016) εἶχε προτείνει ἀναγκαῖες διορθώσεις στά κείμενα τῆς ψευδο-συνόδου, οἱ ὁποῖες, ἄν ἐγίνοντο δεκτές, χωρίς δηλαδή νά ὑποχωρήσει ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος καί νά τίς ἀθετήσει, θά εἶχε ἀποτραπεῖ ἡ ἀναγνώριση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ γιά πρώτη φορά ἀπό "ὀρθόδοξη" σύνοδο, καί συνακόλουθα θά εἶχαν ἀποτραπεῖ οἱ ἀντιδράσεις καί ἀποτειχίσεις πολλῶν ἐπιγνωμόνων καί εὐαισθητοποιημένων σέ θέματα Πίστεως Κληρικῶν, Μοναχῶν καί λαϊκῶν. Θά εἶχε διευκολυνθεῖ ἐπίσης γενικότερη ἀποδοχή τῶν ἀποφάσεων τῆς "συνόδου", οἱ ὁποῖες ἤδη εἶναι μετέωρες λόγῳ τῆς μή συμμετοχῆς τεσσάρων Ἐκκλησιῶν, Ἀντιοχείας, Ρωσσίας, Βουλγαρίας καί Γεωργίας, πού ἐκπροσωποῦν τά τρία τέταρτα (3/4) τοῦ συνόλου τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν.