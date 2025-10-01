Statt "Hello Wien" eine spannende Schatzsuche? Kleine Anleitung für Eltern hier...

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Im letzten Video zum Thema von 2024 schon angedeutet, hier endlich vorgestellt: ein kleiner Guide für Eltern (und teils dadurch geängstigte Kinder!), die H-Ween vermeiden/umgehen wollen. Wie gestalten wir unsere Schatzsuchen, was brauchen wir dafür... was gilt es zu beachten etc. Mit vielen Hilfestellungen & detaillierten Vorschlägen + Vorlagen. Warum halte ich H-Ween für schädlich bis gefährlich, und plädiere dafür, das zu vermeiden? Wie so viele andere Eltern? Dazu in diesem Video mehr: • Bitte schickt Eure Kinder NICHT zu "Hello ... Und nun allen Kindern und Eltern viel Spass mit Eurer eigenen, individuell gestalteten abendlichen Schatzsuche!