Statt "Hello Wien" eine spannende Schatzsuche? Kleine Anleitung für Eltern hier...
d-outremer
d-outremer
7 views • 1 day ago

Im letzten Video zum Thema von 2024 schon angedeutet, hier endlich vorgestellt: ein kleiner Guide für Eltern (und teils dadurch geängstigte Kinder!), die H-Ween vermeiden/umgehen wollen. Wie gestalten wir unsere Schatzsuchen, was brauchen wir dafür... was gilt es zu beachten etc. Mit vielen Hilfestellungen & detaillierten Vorschlägen + Vorlagen. Warum halte ich H-Ween für schädlich bis gefährlich, und plädiere dafür, das zu vermeiden? Wie so viele andere Eltern? Dazu in diesem Video mehr:    • Bitte schickt Eure Kinder NICHT zu "Hello ...   Und nun allen Kindern und Eltern viel Spass mit Eurer eigenen, individuell gestalteten abendlichen Schatzsuche!

halloweenkinderspassschutzschatzsuchespielhilfespannungschatzkartesweetiesideealternative zu halloween
