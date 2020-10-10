© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Lecture : Histoire secrète de l’oligarchie anglo-américaine, par Carroll Quigley ; présentation de Pierre Hillard
Follow
0
Share
Report
204 views • October 10, 2020
Pierre Hillard nous décrypte la version de l'histoire de l'oligarchie anglo-Américaine écrite par Carroll Quigley, et dont il a préfacé le livre.
Une histoire méconnue et pourtant si importante tant elle a influencé le destin de peuples entiers.
Un éclairage important est apporté en décryptant et expliquant le système pyramidal de l'élite, en (je cite) "partant du général et remontant jusqu'au sommet de la pyramide", et en répondant à une des questions qui taraude beaucoup de gens, pourquoi l'idéal de gouvernance mondiale a-t-il été dévolu au monde anglo-saxon...
Sont abordés, entre autres, les liens de sang des élites royales Américaines, Anglaises et Espagnoles, l'explication du fameux 007, et bien d'autres sujets encore... Présentation Antipyramidal sur YouTube :
https://www.youtube.com/watch?v=l94ILEK9akg&;t=158s
Extrait de la préface :
« Ce grand livre de Carroll Quigley (1910-1977), professeur à l’université de Georgetown est paru en anglais après sa mort en 1981. Nous pouvons affirmer que cette parution en langue française de l’Histoire secrète de l’oligarchie anglo-américaine, est véritablement une œuvre de salubrité publique. En effet, grâce aux travaux de cet universitaire américain, il est désormais possible de mieux connaître les arcanes de ce monde oligarchique opaque dont l’action a été déterminante pour le monde anglo-saxon et, par ricochet, pour la planète entière. L’auteur développe et explique à partir d’abondantes pièces d’archives que les élites anglo-saxonnes ont élaborées, dans la deuxième moitié du XIXè siècle, un véritable plan de bataille afin de permettre à l’Empire britannique associé aux Etats-Unis d’asseoir une hégémonie complète sur le monde. Cette volonté de puissance et de domination a été l’œuvre d’une poignée d’hommes liés intimement à la haute finance de la City et de Wall Street. Tout un groupe, issu de la haute aristocratie et bourgeoisie britannique en liaison avec une élite américaine, émerge. Fort d’un travail de bénédictin, Carroll Quigley recense les noms et expose les ambitions de cette « super classe » ou « famille technocratique » avant l’heure définie par des liens sociaux et familiaux étroits. »
Mon blogue : margueriterothe.com
Mes autres chaîne pour les vidéos censurées sur YT
https://www.brighteon.com/channels/margueriterothe
Une histoire méconnue et pourtant si importante tant elle a influencé le destin de peuples entiers.
Un éclairage important est apporté en décryptant et expliquant le système pyramidal de l'élite, en (je cite) "partant du général et remontant jusqu'au sommet de la pyramide", et en répondant à une des questions qui taraude beaucoup de gens, pourquoi l'idéal de gouvernance mondiale a-t-il été dévolu au monde anglo-saxon...
Sont abordés, entre autres, les liens de sang des élites royales Américaines, Anglaises et Espagnoles, l'explication du fameux 007, et bien d'autres sujets encore... Présentation Antipyramidal sur YouTube :
https://www.youtube.com/watch?v=l94ILEK9akg&;t=158s
Extrait de la préface :
« Ce grand livre de Carroll Quigley (1910-1977), professeur à l’université de Georgetown est paru en anglais après sa mort en 1981. Nous pouvons affirmer que cette parution en langue française de l’Histoire secrète de l’oligarchie anglo-américaine, est véritablement une œuvre de salubrité publique. En effet, grâce aux travaux de cet universitaire américain, il est désormais possible de mieux connaître les arcanes de ce monde oligarchique opaque dont l’action a été déterminante pour le monde anglo-saxon et, par ricochet, pour la planète entière. L’auteur développe et explique à partir d’abondantes pièces d’archives que les élites anglo-saxonnes ont élaborées, dans la deuxième moitié du XIXè siècle, un véritable plan de bataille afin de permettre à l’Empire britannique associé aux Etats-Unis d’asseoir une hégémonie complète sur le monde. Cette volonté de puissance et de domination a été l’œuvre d’une poignée d’hommes liés intimement à la haute finance de la City et de Wall Street. Tout un groupe, issu de la haute aristocratie et bourgeoisie britannique en liaison avec une élite américaine, émerge. Fort d’un travail de bénédictin, Carroll Quigley recense les noms et expose les ambitions de cette « super classe » ou « famille technocratique » avant l’heure définie par des liens sociaux et familiaux étroits. »
Mon blogue : margueriterothe.com
Mes autres chaîne pour les vidéos censurées sur YT
https://www.brighteon.com/channels/margueriterothe
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.