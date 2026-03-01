© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
YOU BETTER LISTEN
BY
JESUS AND HERMES
JEWEL IN THE SUN-T7
YOU BETTER…………YOU BETTER
YOU BETTER…………YOU BETTER
YOU BETTER LISTEN, I’VE PAYED THE PRICE
MY HEART IS OPEN, TO SIGNAL CHRIST
YOU BETTER………..YOU BETTER
MY FRIENDS ARE ANGELS, THEY’RE MADE OF LOVE
YOU BETTER LISTEN, AND HEED OUR LOVE
YOU BETTER…………YOU BETTER
YOU BETTER………....YOU BETTER
YOU BETTER CHANGE YOUR HEART AND HOW
YOU BETTER STOP THE GAMES OF WAR
YOU FEED THE DRAGON’S THIRST FOR BLOOD
YOUR MONEY GOES TO BLIND AND KILL
YOU BETTER STOP THE DRAGON’S FLIGHT
HE’S SOON TO TURN AROUND ON YOU
AND THEN IT’S TOO LATE, HERE HE COMES
YOU BETTER CHANGE YOUR HEART TO LOVE
YOU BETTER………YOU BETTER
YOU BETTER CHANGE YOUR HEART RIGHT NOW
YOU BETTER STOP THOSE GAMES OF WAR
YOU FEED THE DRAGON’S THIRST FOR BLOOD
YOUR MONEY GOES TO BLIND AND KILL
YOU BETTER STOP THE DRAGON’S FLIGHT
HE’S SOON TO TURN AROUND TOWARDS YOU
AND THEN IT’S TOO LATE, HERE HE COMES
YOU BETTER CHANGE YOUR HEART TO LOVE
YOU BETTER