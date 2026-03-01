BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
YOU BETTER LISTEN
HERMES THOTH 2
HERMES THOTH 2
YOU BETTER LISTEN

BY

JESUS AND HERMES

JEWEL IN THE SUN-T7


YOU BETTER…………YOU BETTER

YOU BETTER…………YOU BETTER


YOU BETTER LISTEN, I’VE PAYED THE PRICE

MY HEART IS OPEN, TO SIGNAL CHRIST


YOU BETTER………..YOU BETTER


MY FRIENDS ARE ANGELS, THEY’RE MADE OF LOVE

YOU BETTER LISTEN, AND HEED OUR LOVE


YOU BETTER…………YOU BETTER

YOU BETTER………....YOU BETTER


YOU BETTER CHANGE YOUR HEART AND HOW

YOU BETTER STOP THE GAMES OF WAR

YOU FEED THE DRAGON’S THIRST FOR BLOOD

YOUR MONEY GOES TO BLIND AND KILL

YOU BETTER STOP THE DRAGON’S FLIGHT

HE’S SOON TO TURN AROUND ON YOU

AND THEN IT’S TOO LATE, HERE HE COMES

YOU BETTER CHANGE YOUR HEART TO LOVE


YOU BETTER………YOU BETTER


YOU BETTER CHANGE YOUR HEART RIGHT NOW

YOU BETTER STOP THOSE GAMES OF WAR

YOU FEED THE DRAGON’S THIRST FOR BLOOD

YOUR MONEY GOES TO BLIND AND KILL

YOU BETTER STOP THE DRAGON’S FLIGHT

HE’S SOON TO TURN AROUND TOWARDS YOU

AND THEN IT’S TOO LATE, HERE HE COMES

YOU BETTER CHANGE YOUR HEART TO LOVE


YOU BETTER


prophecyend of daysspiritual musicangel musicfrom the angels
