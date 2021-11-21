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Robert Kennedy Jr en Milán: "Necesitan amar su Libertad más que el miedo a un germen" [Oracle Films]
Frotando la Costumbre
Frotando la Costumbre
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153 views • November 21, 2021
Subtitulado al español por FLC @ Frotando la Costumbre.

Discurso dado por Robert Kennedy Jr. en Milán, Italia, el 13 de noviembre del 2021.
Emitido en el canal de Oracle Films el 18 de noviembre:
https://odysee.com/@OracleFilms:1

Si bien disiento con la fe puesta en el proceso farsesco de la democracia y su postura constitucionalista que da ganas de someter al escrutinio de Lysander Spooner, también es cierto que parece ser una persona honesta arriesgando muchísimo, activista importante de la resistencia, con llegada a la gente y capacidad de oratoria. Considerando la apatía de la masa adoctrinada, me alcanzan sus últimas poderosas palabras para emocionarme. Dar nombres propios, exponer a Pfizer (aún con algunos números levemente errados que no modifican nada el sentido) y poner en el banquillo de los acusados a la CIA, es toda una declaración de principios. Brisa fresca ante tanta hipocresía.
Keywords
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