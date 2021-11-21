© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Robert Kennedy Jr en Milán: "Necesitan amar su Libertad más que el miedo a un germen" [Oracle Films]
Follow
0
Share
Report
153 views • November 21, 2021
Subtitulado al español por FLC @ Frotando la Costumbre.
Discurso dado por Robert Kennedy Jr. en Milán, Italia, el 13 de noviembre del 2021.
Emitido en el canal de Oracle Films el 18 de noviembre:
https://odysee.com/@OracleFilms:1
Si bien disiento con la fe puesta en el proceso farsesco de la democracia y su postura constitucionalista que da ganas de someter al escrutinio de Lysander Spooner, también es cierto que parece ser una persona honesta arriesgando muchísimo, activista importante de la resistencia, con llegada a la gente y capacidad de oratoria. Considerando la apatía de la masa adoctrinada, me alcanzan sus últimas poderosas palabras para emocionarme. Dar nombres propios, exponer a Pfizer (aún con algunos números levemente errados que no modifican nada el sentido) y poner en el banquillo de los acusados a la CIA, es toda una declaración de principios. Brisa fresca ante tanta hipocresía.
Discurso dado por Robert Kennedy Jr. en Milán, Italia, el 13 de noviembre del 2021.
Emitido en el canal de Oracle Films el 18 de noviembre:
https://odysee.com/@OracleFilms:1
Si bien disiento con la fe puesta en el proceso farsesco de la democracia y su postura constitucionalista que da ganas de someter al escrutinio de Lysander Spooner, también es cierto que parece ser una persona honesta arriesgando muchísimo, activista importante de la resistencia, con llegada a la gente y capacidad de oratoria. Considerando la apatía de la masa adoctrinada, me alcanzan sus últimas poderosas palabras para emocionarme. Dar nombres propios, exponer a Pfizer (aún con algunos números levemente errados que no modifican nada el sentido) y poner en el banquillo de los acusados a la CIA, es toda una declaración de principios. Brisa fresca ante tanta hipocresía.
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.