20. Инстинкты и интеллект

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Большинство людей на свете
Лишь инстинктами живут,
А раз так, инстинкты эти
Мыслить шире не дают.
Это самосохраненье
(Страх, еда, комфорт и сон);
Сексуальное влеченье
(Не всегда для размноженья,
Не всегда она и он);
Доминантность (как стремленье
К первенству и управленью,
Часто с жёстким подавленьем
Не согласных на поклон).
Как предел воображенья:
Деньги, личные владенья,
Сытые совокупленья,
И при этом - гегемон! [1]
И поэтому ценнее
Для планеты человек,
Кто имеет и умеет
Применять свой интеллект:
Новый информационный
Модуль может создавать;
Рассудительный, способный
Ложь и мифы развенчать;
Кто с позиции “Cui bono?”[2]
Может на вопрос смотреть,
Средь обманчивого гона
Подноготную узреть;
Кто отлично понимает:
Нет процессов без руля,
И подальше посылает
Всех болтающих зазря;
Кто по жизни не блефует,
Избегает страсти сеть,
Никогда не паникует,
Чтоб потом не сожалеть.
Генетически разнится
Мозговое вещество,
Так что к разному стремится
Меньшинство и большинство.
Атрибуты интеллекта:
Совесть, мудрость, креатив,
Для достойного субъекта –
Это жизненный актив.
Коль инстинкты аккуратно
С интеллектом совмещать,
Будет проще многократно
Жить, любить и побеждать!
[1] От греч. – руководитель, предводитель, вожатый.
[2] Лат. – «Кому выгодно?».