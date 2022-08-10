ΣΑΛΟΣ ΜΕ ΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ, ΣΑΜΠΑΝΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΝ ΜΕΣΩ ΠΟΛΕΜΟΥ

Ποικίλες αντιδράσεις και δυσμενή σχόλια έχει προκαλέσει στα κοινωνικά δίκτυα μια φωτογραφία που «τραβήχτηκε» στο Κίεβο και δείχνει την Υπουργό Εσωτερικών της Γερμανίας Νάνσι Φέζερ, τον Υπουργό Εργασίας Χουμπέρτους Χάιλ (SPD), τη γερμανίδα πρεσβευτή στο Κίεβο ‘Ανκα Φελντχούζεν και τον δήμαρχο της ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίτσκο, να είναι μέσα …στην τρελή χαρά. Οι συνειρμοί με την κατάσταση που βρίσκεται η Ουκρανία και τον πόλεμο είναι βέβαια αναπόφευκτοι όπως μπορεί να αντιληφθεί κανείς. Όλοι τους κρατούν ένα ποτήρι, σαν να γιορτάζουν κάτι σημαντικό.