Jesse Marcel . The Roswell Crash Part II

.In this footage, Jesse Marcel Jr. explains where Roswell is located, The Army airfield where the wreckage was salvaged, the 509th Bomb Group which dropped the first atomic bomb into Hiroshima and Nagasaki- they were in charge of transporting the wreckage and debris in a bomber-like airplane. The Debris description and photographs. Jessy Marcel Sr. -his father would be unable to disclose this information due to an oath. Not only after 23 years later would his son de determined to tell the truth in a book called: The Roswell Legacy. General Blanchard and the cover-up.

En este metraje, Jesse Marcel Jr. explica dónde se encuentra Roswell, el aeródromo del Ejército donde se rescataron los restos, el Grupo de Bombardeos 509 de donde se lanzara la primera bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki; ellos fueron los encargados de transportar los restos y los escombros en un avión tipo bombardero. La descripción y fotografías de los restos. Jessy Marcel Sr. -su padre no podría revelar esta información debido a un juramento de confidencialidad. Después de 23 años (1971), su hijo cumple la promesa que hiciera al decir la verdad en un libro llamado: The Roswell Legacy. El general Blanchard y el encubrimiento

Dans cette séquence, Jesse Marcel Jr. explique où se trouve Roswell, l'aérodrome de l'armée où les restes ont été sauvés, le groupe de bombardement 509 d'où la première bombe atomique a été larguée sur Hiroshima et Nagasaki; ils étaient chargés de transporter les restes et les débris dans un avion de type bombardier. La description et les photographies des restes. Jessy Marcel Sr. - son père ne pourrait pas révéler cette information en raison d'un serment de confidentialité. Après 23 ans (1971), son fils tient la promesse qu'il a faite en disant la vérité dans un livre intitulé: The Roswell Legacy. Le général Blanchard et le camouflage.

In questo filmato, Jesse Marcel Jr. spiega dove si trova Roswell, l'aeroporto dell'esercito dove sono stati salvati i resti, il 509 Bombardment Group da cui è stata sganciata la prima bomba atomica su Hiroshima e Nagasaki; erano incaricati del trasporto dei resti e dei detriti in un aereo tipo bombardiere. La descrizione e le fotografie dei resti. Jessy Marcel Sr. - suo padre non sarebbe stato in grado di rivelare queste informazioni a causa di un giuramento di riservatezza. Dopo 23 anni (1971), suo figlio mantiene la promessa fatta dicendo la verità in un libro intitolato: The Roswell Legacy. Il generale Blanchard e l'insabbiamento







In diesem Filmmaterial erklärt Jesse Marcel Jr., wo sich Roswell befindet, den Flugplatz der Armee, auf dem das Wrack geborgen wurde, die 509. Bombengruppe, die die erste Atombombe nach Hiroshima und Nagasaki abgeworfen hat - sie waren für den Transport der Wracks und Trümmer in einem verantwortlich bomberartiges Flugzeug. Die Trümmerbeschreibung und Fotos. Jessy Marcel Sr. - sein Vater könnte diese Informationen aufgrund eines Eides nicht weitergeben. Nicht nur nach 23 Jahren war sein Sohn daruber entschlossen, die Wahrheit in einem Buch mit dem Titel: The Roswell Legacy zu sagen. General Blanchard und die Vertuschung.





在这部影片中，小杰西•马塞尔（Jesse Marcel Jr.）解释了罗斯威尔的所在地，救助残骸的美国陆军机场，第509炸弹小组，他们将第一枚原子弹投进了广岛和长崎，他们负责将残骸和碎片运送到 轰炸机般的飞机。 碎片描述和照片。 由于保密誓言，Jessy Marcel Sr.的父亲将无法透露此信息。 不仅在23年后，他的儿子还决定在一本名为《罗斯威尔遗产》的书中讲实话。 布兰查德将军和掩饰。



この映像では、ジェシーマルセルジュニアがロズウェルの位置、残骸が回収された陸軍飛行場、広島と長崎に最初の原子爆弾を投下した第509爆弾グループが説明しました-彼らは残骸と破片を 爆撃機のような飛行機。 破片の説明と写真。 Jessy Marcel Sr.-彼の父親は、秘密保持の誓約のため、この情報を開示することはできません。 23年後だけでなく、彼の息子は「ロズウェル・レガシー」と呼ばれる本で真実を語ろうと決心しました。 ブランチャード将軍と隠蔽工作。





В этом кадре Джесси Марсель-младший объясняет, где находится Розуэлл, армейский аэродром, где были спасены обломки, 509-я бомбардировочная группа, сбросившая первую атомную бомбу на Хиросиму и Нагасаки - они отвечали за транспортировку обломков и обломков на самолете. самолет-бомбардировщик. Описание и фотографии обломков. Джесси Марсель-старший - его отец не сможет раскрыть эту информацию из-за клятвы о конфиденциальности. Не только через 23 года его сын де решил сказать правду в книге под названием «Наследие Розуэлла». Генерал Бланшар и сокрытие