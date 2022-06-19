La venue de Fauci à Montréal, dans mon direct du 18 juin 2022

Quand j'ai parlé de la venue du Dr Anthony Fauci, du NIAID, à Montréal, du 29 juillet au 2 août 2022, à la Conférence internationale sur le sida (AIDS 2022), ça a fait réagir et pour cause.





https://claudegelinas.substack.com/p/de-la-grande-visite-anthony-fauci





En plus du gouvernement du Canada qui a enrichi l'événement de 3 millions de vos deniers publics, notamment pour faire venir des délégués ÉTRANGERS qui ont reçu des bourses pour assister à la conférence, en provenance d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latin, on retrouve une collection d'autres partenaires, variant de certaines des plus grandes compagnies pharmaceutiques jusqu'aux organisations de l'ONU, comme l"UNICEF et l'UNDP.





Ça me semble surréaliste d'imaginer que les Montréalais seront heureux que le Dr Fauci viendra à Montréal en s'imaginant qu'on soit heureux de l'y voir.





Les Montréalais veulent-il vraiment utiliser leurs fonds publics pour le confort du Dr Fauci, à Montréal? Et que dire des Onusiens qui vont débarquer chez nous alors que l'OMS ruine nos vies depuis plus de 2 ans?





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Il y a aussi la hausse du taux de base à la Réserve fédérale américaine (la "Fed") par Jerome Powell et ses collègues qui, malgré un IPC à 8,6% pour mai 2022, aux États-Unis veut continuer à augmenter le taux de base jusqu'à ce que l'inflation revienne à 2%.





https://claudegelinas.substack.com/p/jerome-powell-hausse-le-taux-directeur





C'est du délire car si les consommateurs dépensent, en ce moment, c'est pour survivre et pour se préparer à ce qui s'en vient et non parce qu'ils sont trop riches et qu'il faut les punir en haussant le taux de base (ce qui a pour conséquence de hausser immédiatement après les taux des hypothèques et des soldes impayés des cartes de crédit, par exemple).





Jerome Powell a donc monté le taux de base d'un plein 0,75% après une réunion d"urgence et cette décision va dans la même ligne qu'au Canada qui a déjà monté le taux 4 fois depuis le début de l'année.





Autrement dit, la classe moyenne pourrait devoir passer un période très éprouvante et ce, pour plusieurs années.





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J'ai aussi mentionné que Justin Trudeau cible directement les producteurs de céréales comme étant les pires contrevenants aux émissions de gaz à effets de serre et donc, les persécute au point de mettre en danger notre autonomie alimentaire, incluant à court terme.





https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?t=4113





C'est une conséquence directe de l'obsession onusienne contre le carbone, dans le contexte manufacturé de "crise climatique", dans la même logique de peur et de paranoïa de "crise-COVID". Deux crises et un seul même résultat de manipulation des peuples.





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J'ai aussi mentionné que 2 médecins étaient morts, dans la région:





https://forum.libertes.ca/viewtopic.php?t=1682





À vous de comprendre...





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Pour la petite nouvelle où Éric Caire annonce que l'identité numérique québécoise pourrait être reconnue partout au Canada d’ici quatre ans, c'est ici:





https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?t=4115





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Ainsi qu'un retour rapide sur quelques nouvelles préoccupantes d'effondrement de la sécurité en société qui devrait inciter tout le monde à continuer de se procurer des items dont ils pourraient avoir besoin.





Voici donc une liste d'items à avoir, au cas où des problèmes d'approvisionnement surviendraient:





https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?t=4025





Et continuez de mobiliser les gens autour de vous afin qu'ils soient au fait qu'il y a des changements sociaux en cours.





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Aidez-moi à éveiller.





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Q = Ton nom et R = Claude





Merci de m'accompagner.





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