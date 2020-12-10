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Η ΚΑΤΑΙΓΙΣΤΙΚΗ ΔΥΣΠΙΣΤΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΣΑΘΡΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ
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1136 views • December 10, 2020
Αφού όλος ο κόσμος παρακολούθησε το σοου και μας έδειξαν το πρώτο άτομο που εμβολιάστηκε, το οποίο φυσικά πλέον πήρε θέση στο πάνθεον της ιστορίας, διαπιστώσαμε για μια ακόμα φορά το πόσο πολύ μπάζει αυτή η υπόθεση. Μετά τις ταχύτατες διαδικασίες παρασκευής και έγκρισης, τώρα το Αγγλικό κράτος δίνει ασυλία στη φαρμακευτική που το κατασκεύασε, οι παρενέργειες είναι ακόμα υπο συζήτηση, υπάρχει υπερβολικά ελλιπής πληροφόρηση και πολλά άλλα.
Φυσικα τα προγράμματα βιομετρικών ταυτοτήτων και ιατρικών διαβατηρίων συνεχίζουν κανονικά επειδή οι εταιρίες όπως και τα Ηνωμένα Έθνη κόπτονται παρα πολύ να μπορέσουμε επι τέλους να ξαναταξιδέψουμε με ασφάλεια χωρίς να διασπείρουμε τον ιό που σα μπαμπούλας ξεχύνεται παρότι βεβαια τα φασιστικά μέτρα τους λένε πως είναι αποτελεσματικά δημιουργώντας ένα οξύμωρο αλλά όχι ασυνήθιστο σχήμα.
Επίσης κάτι άλλο πολύ σημαντικό να έχουμε υπ’οψην μας είναι ότι δημιουργούν εμβόλια που μπορούν να χορηγηθούν από τη μύτη ενώ έχουν την τεχνολογία από εκεί να παρέμβουν ως τον εγκέφαλο την ίδια στιγμή που έχουν εφεύρει νανοσυσκευές ικανές να μπουν στο σώμα μας και να διανείμουν κάποιο φάρμακο.
Για επικοινωνία: [email protected]
Iστολόγιο:
https://angelokarageorgos.gr
Κανάλι στο Lbry.tv:
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Ενημερώνω επίσης και στο facebook για ό,τι νέο βγάζω
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Matt Hancock tearful on live TV as first Britons receive Covid vaccine
https://youtu.be/MnV9LumDxZk
Your FAKE Puppets Will show Up with Fake vaccines For Brain Wash purposes.…
https://www.facebook.com/100008509268354/videos/2484655328494752/
Hundreds gather in Piccadilly Gardens for anti-lockdown protest described as "two fingers up" to those who died
https://www.manchestereveningnews.co.uk/news/greater-manchester-news/hundreds-gather-piccadilly-gardens-anti-19410299
As UK prepares to roll out COVID-19 vaccines, scepticism remains
https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-britain-conspiracies/as-uk-prepares-to-roll-out-covid-19-vaccines-scepticism-remains-idUSL8N2IJ50B
UK Government Warns Doctors About Infertility Possibility with Pfizer COVID Vaccine, But NO Warning to Patients!
http://tapnewswire.com/2020/12/uk-government-warns-doctors-about-infertility-possibility-with-pfizer-covid-vaccine-but-no-warning-to-patients/
Coronavirus vaccine: Pfizer given protection from legal action by UK government
https://www.independent.co.uk/news/health/coronavirus-pfizer-vaccine-legal-indemnity-safety-ministers-b1765124.html
Πρόεδρος Ελλήνων Γιατρών Ηνωμένου Βασιλείου: Δεν θα κάνω το εμβόλιο, δεν έχω επαρκείς πληροφορίες!
https://youtu.be/lg6V2Ha9dXM
Βουλευτές από όλα τα κόμματα και δήμαρχοι της Δυτικής Αθήνας τάσσονται υπέρ του εμβολιασμού
http://atticaonline.gr/voyleytes-apo-ola-ta-kommata-kai-dimarchoi-tis-dytikis-athinas-tassontai-yper-toy-emvoliasmoy/
ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ – ΝΕΑ ΕΡΕΥΝΑ: Τα ανδρικά γεννητικά όργανα αποτελούν «πύλη εισόδου» για τον ιό
https://piraeuspress.gr/diethni/ygeia-diethni/466814/koronoios-nea-erevna-ta-andrika-gennitika-organa-apoteloun-pyli-isodou-gia-ton-io/
UN Announces Biometric Digital ID Wallet
https://www.activistpost.com/2020/11/un-announces-biometric-digital-id-wallet.html
Johns Hopkins researchers take inspiration from parasitic work for medicine delivery
https://hub.jhu.edu/2020/11/25/theragripper-gi-tract-medicine-delivery/
Could an Intranasal COVID-19 Vaccine Be More Efficient and Effective Than Traditional Approach?
https://www.biospace.com/article/why-an-intranasal-covid-19-vaccine-could-be-more-efficient-and-effective/
Intranasal mRNA nanoparticle vaccination induces prophylactic and therapeutic anti-tumor immunity
https://www.nature.com/articles/srep05128
A Single-Dose Intranasal ChAd Vaccine Protects Upper and Lower Respiratory Tracts against SARS-CoV-2
https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(20)31068-0
YES, THEY CAN VACCINATE US THROUGH NASAL TEST SWABS AND TARGET THE BRAIN
http://tapnewswire.com/2020/11/yes-they-can-vaccinate-us-through-nasal-test-swabs-and-target-the-brain/
Scientists build army of 1 million microrobots that can fit inside a hypodermic needle
https://www.cnet.com/news/scientists-build-army-of-1-million-microrobots-that-can-fit-inside-a-hypodermic-needle/
"Swarms of injectable robots" - Nature Mag
https://youtu.be/xQVBn6DWJwI
Αυτές είναι εικόνες Ντροπής !!! Η Ασέβεια σε όλο της το Μεγαλείο . uhutv
https://youtu.be/5L_uPgQp-qk
The COVID Vaccine - Ask The Experts…
https://www.bitchute.com/video/TlxWZHk5yhFM/
Η γενετίστρια εξειδικευμένη στις μολυσματικές ασθένειες Alexandra Henrion Caude-ΕΝΣ.ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ
https://youtu.be/BMqS3KKF-Y8
Ο ανθρωπάκος
https://youtu.be/ptZ3n0Bp2Kg
℗ 1980 POLYGRAM
Όλοι οι συνδεσμοι είναι εδώ γιατι δεν χώρεσαν
https://angelokarageorgos.gr/i-kataigistiki-dyspistia-meta-apo-mia-sathri-ekkinisi
Φυσικα τα προγράμματα βιομετρικών ταυτοτήτων και ιατρικών διαβατηρίων συνεχίζουν κανονικά επειδή οι εταιρίες όπως και τα Ηνωμένα Έθνη κόπτονται παρα πολύ να μπορέσουμε επι τέλους να ξαναταξιδέψουμε με ασφάλεια χωρίς να διασπείρουμε τον ιό που σα μπαμπούλας ξεχύνεται παρότι βεβαια τα φασιστικά μέτρα τους λένε πως είναι αποτελεσματικά δημιουργώντας ένα οξύμωρο αλλά όχι ασυνήθιστο σχήμα.
Επίσης κάτι άλλο πολύ σημαντικό να έχουμε υπ’οψην μας είναι ότι δημιουργούν εμβόλια που μπορούν να χορηγηθούν από τη μύτη ενώ έχουν την τεχνολογία από εκεί να παρέμβουν ως τον εγκέφαλο την ίδια στιγμή που έχουν εφεύρει νανοσυσκευές ικανές να μπουν στο σώμα μας και να διανείμουν κάποιο φάρμακο.
Για επικοινωνία: [email protected]
Iστολόγιο:
https://angelokarageorgos.gr
Κανάλι στο Lbry.tv:
https://open.lbry.com/@AngeloKar:6
Κανάλι Brighteon:
https://www.brighteon.com/channels/angelosbg
Κανάλι telegram:
https://t.me/angelokar
Ενημερώνω επίσης και στο facebook για ό,τι νέο βγάζω
https://www.facebook.com/angelo.karageorgos/
Matt Hancock tearful on live TV as first Britons receive Covid vaccine
https://youtu.be/MnV9LumDxZk
Your FAKE Puppets Will show Up with Fake vaccines For Brain Wash purposes.…
https://www.facebook.com/100008509268354/videos/2484655328494752/
Hundreds gather in Piccadilly Gardens for anti-lockdown protest described as "two fingers up" to those who died
https://www.manchestereveningnews.co.uk/news/greater-manchester-news/hundreds-gather-piccadilly-gardens-anti-19410299
As UK prepares to roll out COVID-19 vaccines, scepticism remains
https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-britain-conspiracies/as-uk-prepares-to-roll-out-covid-19-vaccines-scepticism-remains-idUSL8N2IJ50B
UK Government Warns Doctors About Infertility Possibility with Pfizer COVID Vaccine, But NO Warning to Patients!
http://tapnewswire.com/2020/12/uk-government-warns-doctors-about-infertility-possibility-with-pfizer-covid-vaccine-but-no-warning-to-patients/
Coronavirus vaccine: Pfizer given protection from legal action by UK government
https://www.independent.co.uk/news/health/coronavirus-pfizer-vaccine-legal-indemnity-safety-ministers-b1765124.html
Πρόεδρος Ελλήνων Γιατρών Ηνωμένου Βασιλείου: Δεν θα κάνω το εμβόλιο, δεν έχω επαρκείς πληροφορίες!
https://youtu.be/lg6V2Ha9dXM
Βουλευτές από όλα τα κόμματα και δήμαρχοι της Δυτικής Αθήνας τάσσονται υπέρ του εμβολιασμού
http://atticaonline.gr/voyleytes-apo-ola-ta-kommata-kai-dimarchoi-tis-dytikis-athinas-tassontai-yper-toy-emvoliasmoy/
ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ – ΝΕΑ ΕΡΕΥΝΑ: Τα ανδρικά γεννητικά όργανα αποτελούν «πύλη εισόδου» για τον ιό
https://piraeuspress.gr/diethni/ygeia-diethni/466814/koronoios-nea-erevna-ta-andrika-gennitika-organa-apoteloun-pyli-isodou-gia-ton-io/
UN Announces Biometric Digital ID Wallet
https://www.activistpost.com/2020/11/un-announces-biometric-digital-id-wallet.html
Johns Hopkins researchers take inspiration from parasitic work for medicine delivery
https://hub.jhu.edu/2020/11/25/theragripper-gi-tract-medicine-delivery/
Could an Intranasal COVID-19 Vaccine Be More Efficient and Effective Than Traditional Approach?
https://www.biospace.com/article/why-an-intranasal-covid-19-vaccine-could-be-more-efficient-and-effective/
Intranasal mRNA nanoparticle vaccination induces prophylactic and therapeutic anti-tumor immunity
https://www.nature.com/articles/srep05128
A Single-Dose Intranasal ChAd Vaccine Protects Upper and Lower Respiratory Tracts against SARS-CoV-2
https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(20)31068-0
YES, THEY CAN VACCINATE US THROUGH NASAL TEST SWABS AND TARGET THE BRAIN
http://tapnewswire.com/2020/11/yes-they-can-vaccinate-us-through-nasal-test-swabs-and-target-the-brain/
Scientists build army of 1 million microrobots that can fit inside a hypodermic needle
https://www.cnet.com/news/scientists-build-army-of-1-million-microrobots-that-can-fit-inside-a-hypodermic-needle/
"Swarms of injectable robots" - Nature Mag
https://youtu.be/xQVBn6DWJwI
Αυτές είναι εικόνες Ντροπής !!! Η Ασέβεια σε όλο της το Μεγαλείο . uhutv
https://youtu.be/5L_uPgQp-qk
The COVID Vaccine - Ask The Experts…
https://www.bitchute.com/video/TlxWZHk5yhFM/
Η γενετίστρια εξειδικευμένη στις μολυσματικές ασθένειες Alexandra Henrion Caude-ΕΝΣ.ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ
https://youtu.be/BMqS3KKF-Y8
Ο ανθρωπάκος
https://youtu.be/ptZ3n0Bp2Kg
℗ 1980 POLYGRAM
Όλοι οι συνδεσμοι είναι εδώ γιατι δεν χώρεσαν
https://angelokarageorgos.gr/i-kataigistiki-dyspistia-meta-apo-mia-sathri-ekkinisi
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