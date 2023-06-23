Проморолик вебинара «Природная концепция предупреждения и лечения детских болезней (Холистический подход к здоровью ребенка)»

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🤧 Заболел ребенок. Каждый
родитель стремится помочь и сделать максимально все, чтобы облегчить ребенку
состояние и не допустить каких либо осложнений. В то же время, многие уже
понимают, что не менее важно «не залечить» ребенка, дать организму включить все
необходимые функции для работы с инфекцией.
❓ В голове родителя возникает множество вопросов:
Где эта грань?
Как разобраться в море противоречивой информации, особенно когда каждый врач пугает необратимыми последствиями высокой температуры?
Как быть, когда ребенок из одной инфекции сваливается в другую и у мамы возникает ощущение, что она проводит все время в очереди за больничным?
Как быть, когда твердят: «поменяйте диету», а ребенок просто отказывается пробовать новое. Да и вообще, все ли сводится исключительно к питанию?
🎦 Именно с целью разбора
этих вопросов и многих других, мы решили записать этот вебинар.
Мы, Борис и Инга Гринблат, много лет практикуем
холистический (целостный) ЗОЖ, мы верим в то, что совершенно любую проблему
необходимо рассматривать только комплексно- для самого благополучного ее
решения.
Мы пригласили уникальный состав спикеров, которые поделятся
своим опытом в решение тех или иных детских проблем и это будет именно
комплексный подход, они расскажут как подойти к здоровью ребенка с совершенно
разных сторон: с психосоматической, физиологической, диетической.
❗ Вам нужен этот вебинар, если:
Несмотря на знания, все равно пугаетесь или чувствуете растерянность, когда ребенок заболевает
Вам кажется, что вы все делаете правильно, а ребенок все равно болеет часто
Паникуете при температуре выше 38,5
Вы хотите дать вашему ребенку максимально сильный старт в жизни
У ребенка хронические болезни и вы видите, что медикаментозное лечение не приносит результатов
Вы хотите иметь четкое понимание, когда необходимо прибегнуть к медицинской помощи
Вы хотите сохранить природный потенциал ребенка
Вы хотите структурировать и дополнить те знания, которые у вас уже есть
Вебинар подойдет родителям, бабушкам и дедушкам, будущим родителям, людям работающим в детских учреждениях и даже врачам-педиатрам, которые хотят расширить свой кругозор и подходить к лечению своих маленьких пациентов комплексно.
В вебинаре более 7-ми часов полезной и важной
информации. Доступ к записям 90 дней, дополнительные материалы для скачивания, 6
спикеров. Приобрести вебинар можно по
ссылке https://borisandinga.com/detskoe-zdorovie