Проморолик вебинара «Природная концепция предупреждения и лечения детских болезней (Холистический подход к здоровью ребенка)»

🤧 Заболел ребенок. Каждый родитель стремится помочь и сделать максимально все, чтобы облегчить ребенку состояние и не допустить каких либо осложнений. В то же время, многие уже понимают, что не менее важно «не залечить» ребенка, дать организму включить все необходимые функции для работы с инфекцией.



❓ В голове родителя возникает множество вопросов:

Где эта грань?

Как разобраться в море противоречивой информации, особенно когда каждый врач пугает необратимыми последствиями высокой температуры?

Как быть, когда ребенок из одной инфекции сваливается в другую и у мамы возникает ощущение, что она проводит все время в очереди за больничным?

Как быть, когда твердят: «поменяйте диету», а ребенок просто отказывается пробовать новое. Да и вообще, все ли сводится исключительно к питанию?

🎦 Именно с целью разбора этих вопросов и многих других, мы решили записать этот вебинар.



Мы, Борис и Инга Гринблат, много лет практикуем холистический (целостный) ЗОЖ, мы верим в то, что совершенно любую проблему необходимо рассматривать только комплексно- для самого благополучного ее решения.



Мы пригласили уникальный состав спикеров, которые поделятся своим опытом в решение тех или иных детских проблем и это будет именно комплексный подход, они расскажут как подойти к здоровью ребенка с совершенно разных сторон: с психосоматической, физиологической, диетической.



❗ Вам нужен этот вебинар, если:



Несмотря на знания, все равно пугаетесь или чувствуете растерянность, когда ребенок заболевает

Вам кажется, что вы все делаете правильно, а ребенок все равно болеет часто

Паникуете при температуре выше 38,5

Вы хотите дать вашему ребенку максимально сильный старт в жизни

У ребенка хронические болезни и вы видите, что медикаментозное лечение не приносит результатов

Вы хотите иметь четкое понимание, когда необходимо прибегнуть к медицинской помощи

Вы хотите сохранить природный потенциал ребенка

Вы хотите структурировать и дополнить те знания, которые у вас уже есть

Вебинар подойдет родителям, бабушкам и дедушкам, будущим родителям, людям работающим в детских учреждениях и даже врачам-педиатрам, которые хотят расширить свой кругозор и подходить к лечению своих маленьких пациентов комплексно.

В вебинаре более 7-ми часов полезной и важной информации. Доступ к записям 90 дней, дополнительные материалы для скачивания, 6 спикеров. Приобрести вебинар можно по ссылке https://borisandinga.com/detskoe-zdorovie

