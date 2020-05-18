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Dr Helene Potrich - Je refuse d'être dépistée, je refuse d'être vaccinée
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13 views • May 18, 2020
Import YT : https://www.youtube.com/watch?v=-jwqblMqpXc&feature=youtu.be
Chaine Fractale Huit : https://www.youtube.com/channel/UC76LLf-eTYedoxRroS5CS1A/featured
Dr Hélène Potrich Médecin généraliste : "Je refuse d'être dépistée, je refuse d'être vaccinée. J'accuse le gouvernement de crime contre le peuple et d'abus de pouvoir. Je refuse de mettre ma fille à l'école, non pas par peur du coronavirus mais parce qu'elle ne pourra pas étudier dans la sérénité avec les contraintes qu'ils veulent imposer aux élèves..."
https://www.facebook.com/rosa.canina.144/videos/1326793340845828/
Chaine Fractale Huit : https://www.youtube.com/channel/UC76LLf-eTYedoxRroS5CS1A/featured
Dr Hélène Potrich Médecin généraliste : "Je refuse d'être dépistée, je refuse d'être vaccinée. J'accuse le gouvernement de crime contre le peuple et d'abus de pouvoir. Je refuse de mettre ma fille à l'école, non pas par peur du coronavirus mais parce qu'elle ne pourra pas étudier dans la sérénité avec les contraintes qu'ils veulent imposer aux élèves..."
https://www.facebook.com/rosa.canina.144/videos/1326793340845828/
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