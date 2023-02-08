π. Θεόδωρος Ζήσης, «Η εικόνα του αξίου επισκόπου στις ποιμαντικές επιστολές του Απ. Παύλου» Μέρος Β'

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Ζωντανή ομιλία π. Θεόδωρου Ζήση με θέμα: «Η εικόνα του αξίου επισκόπου στις ποιμαντικές επιστολές του Αποστόλου Παύλου» (Μέρος Β')
Στα πλαίσια της σειράς εκδηλώσεων «ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ» την Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2023, στις 7:00 μμ. ο πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης ΟΜ.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Α.Π.Θ θα μιλήσει με θέμα: «Η εικόνα του αξίου επισκόπου στις ποιμαντικές επιστολές του Αποστόλου Παύλου» Θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα «Ορθοδοξία» του «Ορθοδόξου Χριστιανικού Συλλόγου Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής», στη Μοναστηρίου 183, 2ος όροφος – Τηλέφωνο επικοινωνίας του συλλόγου: 2310 515786 - https://agiosiosif.gr