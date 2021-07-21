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Krankheit als Weg - weiterhin! Engin Iktir
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0 view • July 21, 2021
https://www.enginiktir.de
Oder wie #Reinkarnationstherapie zu einem praktischen Heilsweg führen kann.
Seit Anbeginn des Menschseins ist #Krankheit ein zentrales Thema. Menschen werden ständig von lebensbedrohlichen oder ernsthaften Erkrankungen bedroht. Jede Unternehmung, die darauf abzielt Krankheit aus der Welt zu schaffen und den gesunden Menschen zu schaffen, scheitert letztlich an sich selbst. Wie ein #Schatten folgen uns Krankheitssymptome auf Schritt und Tritt - stören überall dort, wo sie nur stören können. So gesehen, versteht es sich von selbst, dass sie deshalb so unbeliebt sind wie eh und je. Sie zu bekämpfen oder zu verdrängen scheint die einzige Lösung zu sein, doch auch dieses Unterfangen ist von wenig Erfolg gekrönt.
Klar, wer will sich schon freiwillig mit seinen unliebsamen Themen im Leben beschäftigen?
Meine Klienten tun es in ihren Reinkarnationstherapien. Sie schauen dorthin, wo sie selten hingeschaut haben – nämlich in sich selbst. Dort finden sie die seelischen Hintergründe ihres Körpersymptoms und was die Seele ihnen mit diesem sagen möchte. Was sie dort entdecken, haben sie sich vorher kaum ausmalen können. Denn der Weg über das Unliebsame ist auch der Weg hin zur #Liebe.
Engin Iktir – Reinkarnationstherapeut – Frankfurt am Main https://www.enginiktir.de
Engin ist #Reinkarnationstherapeut seit 2006, therapiert tagtäglich und erfolgreich mit der Methode der #Reinkarnationstherapie.
Oder wie #Reinkarnationstherapie zu einem praktischen Heilsweg führen kann.
Seit Anbeginn des Menschseins ist #Krankheit ein zentrales Thema. Menschen werden ständig von lebensbedrohlichen oder ernsthaften Erkrankungen bedroht. Jede Unternehmung, die darauf abzielt Krankheit aus der Welt zu schaffen und den gesunden Menschen zu schaffen, scheitert letztlich an sich selbst. Wie ein #Schatten folgen uns Krankheitssymptome auf Schritt und Tritt - stören überall dort, wo sie nur stören können. So gesehen, versteht es sich von selbst, dass sie deshalb so unbeliebt sind wie eh und je. Sie zu bekämpfen oder zu verdrängen scheint die einzige Lösung zu sein, doch auch dieses Unterfangen ist von wenig Erfolg gekrönt.
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Engin Iktir – Reinkarnationstherapeut – Frankfurt am Main https://www.enginiktir.de
Engin ist #Reinkarnationstherapeut seit 2006, therapiert tagtäglich und erfolgreich mit der Methode der #Reinkarnationstherapie.
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