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Le Libre Entretien #6 avec M. Philippe Pascot - Salim Laïbi
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1 view • July 29, 2020
Import YT 27 juillet 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=hhOdi33p7cg
Chaîne Salim Laïbi - Le Libre Penseur : https://www.youtube.com/channel/UCAWbpsb5YQKxE8F62TEVCww
Voici le 6e Libre Entretien de notre chaîne, qui sera suivi d'autres interviews dans un futur proche, et dans lequel on reçoit M. Philippe Pascot, auteur de nombreux livres concernant la corruption dans le milieu politique et la nécessité de la transparence. Il sera question dans cette vidéo de traiter de l'actualité politique (affaires Balkany, Darmanin, fausses procurations à Marseille) mais également de la gestion catastrophique de la crise sanitaire du covid-19 par l'exécutif.
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- Notre site : https://www.lelibrepenseur.org/
- Se procurer nos livres : https://www.editionsfiatlux.com/
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