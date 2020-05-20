BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Message urgent : RAISONNONS ENSEMBLE
Petit Servant
Petit Servant
5 followers
Follow
0
Download MP3
Share
Report
6 views • May 20, 2020
Inspiration de Notre Messie : Ms Sophie les 12 et 13/3/2020
scripts des deux messages ici :
https://urlpetite.fr/jugements

Des messages ici :
https://vu.fr/suitemessagesXIII
https://miniurl.be/r-2zm2

Vous pouvez trouver d'autres messages ici :

https://miniurl.be/r-2ywr

Prier :
https://urlpetite.fr/pourlesperdus

Des prières pour prendre autorité :

https://m-url.eu/r-2yws

messages précédents :
https://bit.ly/2IBV5nU

Les deux maisons, une importante clé de compréhension :
https://m-url.eu/r-2ywt

Il est temps :

- de se tourner vers le Messie qui Est venu sur cette terre, Qui a été crucifié, Qui Est ressuscité et Qui Est Vivant : Lui Seul à a le pouvoir de sauver vos âmes.

- d'embrasser Le Père dans Le Nom du Fils Jésus (YahuShua plus exactement), comme votre Sauveur, de garder Ses Commandements (Exode 20), ainsi que Ses fêtes (Lévitique 23) & Ses lois (instructions sur l’alimentation pour notre bien notamment et pour celui de la nature : les filtres de la mer et de la terre) sur les animaux purs et impurs (Lévitique 11), si vous mettez votre foi et toute votre confiance en Lui Il vous délivrera.

Il Est La Seule réponse à tout le chaos à venir !

IL est écrit :

si tu confesses de ta bouche Yahushua/Yeshua/"Jésus" comme Seigneur des Seigneurs et que tu croies dans ton coeur qu'Elohim (Dieu) l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé.

Romains 10:9

Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus Christ (YahuShua/Yeshua plus précisément : le u se dit ou), en rémission des péchés; et vous recevrez le don de l'Esprit Saint :

Actes 2:38
Le Messie est venu comme un Agneau et Il revient comme le Lion de La Tribu de YaHudaH/Juda.
Keywords
yahushuayeshuamashiachfin des tempsjugementsreveil eglisesauveurmessiemessage urgent
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
Sleep Patterns Tied to Brain Aging, Dementia Risk in Large Meta-Analysis

Sleep Patterns Tied to Brain Aging, Dementia Risk in Large Meta-Analysis

Morgan S. Verity
Alzheimer&#8217;s early warning: Navigation errors may precede memory loss, studies show

Alzheimer’s early warning: Navigation errors may precede memory loss, studies show

Willow Tohi
Review Finds Drinking During Exercise May Not Improve Endurance And Performance

Review Finds Drinking During Exercise May Not Improve Endurance And Performance

Coco Somers
Online Report Lists Eight Foods That May Ease Eczema and Seven Common Triggers to Avoid

Online Report Lists Eight Foods That May Ease Eczema and Seven Common Triggers to Avoid

Coco Somers
Review Finds Glyphosate Exposure Alters Gut Microbiome in Mammals

Review Finds Glyphosate Exposure Alters Gut Microbiome in Mammals

Coco Somers
Study: Ultra-processed Meal Triggers Larger Insulin Response Than Matched Less-Processed Meal

Study: Ultra-processed Meal Triggers Larger Insulin Response Than Matched Less-Processed Meal

Coco Somers
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon NewsBrighteon UniversityBrightUBrightNews.AIBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy