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Тайна Явления Матери Мира. Часть 3
VictoriaRA
VictoriaRA
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11 views • January 17, 2021
Тайна Явления Матери Мира. Часть 3 https://youtu.be/twdO4FmsobY

Учение Живой Этики о Явлении Матери Мира. ...Истинно, Эпоха Матери Мира основана на осознании сердца. Именно, только женщина может решить проблему двух миров...

...Среди тысячелетий, как найти основоположника Братства? Народы назовут и Раму, и Озириса, и Орфея, и многих лучших, кого сохранила народная память. Не будем соревновать, кому из них

отдать первенство. Все были умучены и растерзаны. Соплеменники не прощают забот о Благе Общем. Пусть в веках трансмутируется Учение, и тем соберутся разбросанные части одного тела. Кто же соберёт их?

Народная память утвердила и Ту, которая положит силы на срастание живых частей (прим.: Исида собрала 14 частей Осириса). Помните, сколь многие потрудились о Братстве...

...Советую произносить Имя Матери Мира (Мария ДЭВИ ХРИСТОС) не как символ, но как мощь дающую...

САЙТЫ:
https://USMALOS.com — ПрогРАмма Спасения Земли «ЮСМАЛОС» Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС
https://VictoriaRA.com — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©

Источник: https://usmalos.com/novosti/2010/02/24/tajna-yavleniya-materi-mira.-chast-3/

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