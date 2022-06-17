Flow v šoli, ustvarjanje pretočne osebnosti, Katja Zupan

Je večni vizionar, optimist, svobodnjak z velikim srcem. Beleži že 30 let pedagoškega dela, poučevanja strokovnega kadra na področju rekreativnega športa, terapije, wellnessa in tehnik za telo in um v Sloveniji in v več kot 50 državah po celem svetu. Njeno znanje je združeno v konceptu in metodi Nirvana Body and Mind System, ki jo je sooblikovala s širšim projektom FlowCode. Trdno verjame, da je možno spremeniti svet le s primernim pristopom k vzgoji, izobraževanjem otrok in mladih družin, ki bodo postali nova prihodnost.