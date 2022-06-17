Flow v šoli, ustvarjanje pretočne osebnosti, Katja Zupan

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Je večni vizionar, optimist, svobodnjak z velikim srcem. Beleži že 30 let pedagoškega dela, poučevanja strokovnega kadra na področju rekreativnega športa, terapije, wellnessa in tehnik za telo in um v Sloveniji in v več kot 50 državah po celem svetu. Njeno znanje je združeno v konceptu in metodi Nirvana Body and Mind System, ki jo je sooblikovala s širšim projektom FlowCode. Trdno verjame, da je možno spremeniti svet le s primernim pristopom k vzgoji, izobraževanjem otrok in mladih družin, ki bodo postali nova prihodnost.