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EVICT CORONA-EDICT GOVERNMENT HEALTH OFFICIALS AND LAW ENFORCEMENT FROM YOUR BUSINESSES; NO WARRANT ??; TELL THEM THEY ARE TRESPASSING AND TO LEAVE; YOU WILL NOT COMPLY WITH UNCONSTIUTIONAL EDICTS !!
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25 views • November 25, 2020
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Buisiness Owners in Buffalo, NY. Stand Up To GOV. Cuomo's Covid Orders and Kick Sheriff's Deputies and Health Inspectors Out of Their Property.
THIS IS NEW YORK, BUT CAN EASILY BE TOLD TO ANY CONSTITUTIONAL VIOLATOR; LAW ENFORCEMENT; CITY, COUNTY, OR STATE HEALTH UN-ELECTED HEALTH OFFICIAL WHO IS TRYING TO IMPOSE UNCONSTITUTIONAL EDICTS.
LET THE JUDGES IN YOUR COUNTY, STATE, AND FEDERAL GOVERNMENT TRY TO FILL THESE WARRANTS.
STAY ARMED 100 % OF THE TIME PATRIOTS
YOUR BUSINESS IS YOUR CASTLE
YOUR HOME IS YOUR CASTLE
TELL THE TRESPASSERS ONE TIME TO LEAVE OR PRODUCE A WARRANT
TELL THEM IF THEY DO NOT LEAVE - THEY ( INCLUDING THE SHERIFF OR LAW ENFORCEMENT WILL BE CITIZENS ARRESTED AND DETAINED ) UNTIL A COMPETENT AGENCY CAN PICK THEM UP.
MAYBE IT WOULD BE A GOOD IDEA TO HAVE SOME BODY BAGS HANGING ON THE WALL TO LOOK AT WHEN YOU TELL THEM THEY CAN LEAVE IN ONE OF 3 WAYS
1. WALK OUT NOW
2. YOU WILL BE CITIZENS ARRESTED AND TURNED OVER TO LAW ENFORCEMENT
OR
3. LEAVE IN BODY BAGS
Buisiness Owners in Buffalo, NY. Stand Up To GOV. Cuomo's Covid Orders and Kick Sheriff's Deputies and Health Inspectors Out of Their Property.
THIS IS NEW YORK, BUT CAN EASILY BE TOLD TO ANY CONSTITUTIONAL VIOLATOR; LAW ENFORCEMENT; CITY, COUNTY, OR STATE HEALTH UN-ELECTED HEALTH OFFICIAL WHO IS TRYING TO IMPOSE UNCONSTITUTIONAL EDICTS.
LET THE JUDGES IN YOUR COUNTY, STATE, AND FEDERAL GOVERNMENT TRY TO FILL THESE WARRANTS.
STAY ARMED 100 % OF THE TIME PATRIOTS
YOUR BUSINESS IS YOUR CASTLE
YOUR HOME IS YOUR CASTLE
TELL THE TRESPASSERS ONE TIME TO LEAVE OR PRODUCE A WARRANT
TELL THEM IF THEY DO NOT LEAVE - THEY ( INCLUDING THE SHERIFF OR LAW ENFORCEMENT WILL BE CITIZENS ARRESTED AND DETAINED ) UNTIL A COMPETENT AGENCY CAN PICK THEM UP.
MAYBE IT WOULD BE A GOOD IDEA TO HAVE SOME BODY BAGS HANGING ON THE WALL TO LOOK AT WHEN YOU TELL THEM THEY CAN LEAVE IN ONE OF 3 WAYS
1. WALK OUT NOW
2. YOU WILL BE CITIZENS ARRESTED AND TURNED OVER TO LAW ENFORCEMENT
OR
3. LEAVE IN BODY BAGS
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