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Το πέρασμα της Παναγίας από αυτόν τον κόσμο - Μητροπ. Μεσογαίας Νικολάου
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28 views • August 21, 2020
Αδέλφια μου, ξημερώνει Δεκαπενταύγουστος, το μικρό Πάσχα μέσα στο καλοκαίρι.
Για τέτοια τιμή μιλάμε στη μητέρα του Χριστού μας δηλαδή του δεύτερου προσώπου του Αγίου Τριαδικού Θεού.
Η Παναγία μας ήταν άνθρωπος αλλά έφτασε σε δυσθεώρητα πνευματικά ύψη.
Τέτοιο ύψος που κι οι άγγελοι να μην μπορούν να καταλάβουν τα περισσότερα!
Κι η Παναγιά μας είναι εκείνη που μπορούμε πάντα να την έχουμε βοηθό σε όλα, που βιώνει η ανθρωπότητά μας σήμερα που είναι δύσκολα και πολύ πολύ λυπηρά.
Αλλά ο λόγος μου φτωχός κι σκέψη μου πολύ άδεια για να μιλήσω εγώ για την Παναγία μας και συνεπώς δίνω το λόγο στον μητροπολίτη Μεσογαίας Νικόλαο να μας μιλήσει εκείνος που όντως είναι ένας λαμπρός επιστήμονας κι ένας άξιος ιεράρχης!
Στο τέλος του βίντεο που θα δείτε θα σας έχω ένα λινκ για να δείτε για ποιον άνθρωπο ιεράρχη μιλάμε.
Κι αυτό για να γνωρίσουμε όλοι μας πως μέσα στη μεγάλη αγκαλιά της Ορθοδοξίας μας χωράνε κι υπέροχοι, παγκοσμίου φήμης επιστήμονες!
Τα σέβη μου.
https://www.orp.gr/wordpress/?p=18136
Για τέτοια τιμή μιλάμε στη μητέρα του Χριστού μας δηλαδή του δεύτερου προσώπου του Αγίου Τριαδικού Θεού.
Η Παναγία μας ήταν άνθρωπος αλλά έφτασε σε δυσθεώρητα πνευματικά ύψη.
Τέτοιο ύψος που κι οι άγγελοι να μην μπορούν να καταλάβουν τα περισσότερα!
Κι η Παναγιά μας είναι εκείνη που μπορούμε πάντα να την έχουμε βοηθό σε όλα, που βιώνει η ανθρωπότητά μας σήμερα που είναι δύσκολα και πολύ πολύ λυπηρά.
Αλλά ο λόγος μου φτωχός κι σκέψη μου πολύ άδεια για να μιλήσω εγώ για την Παναγία μας και συνεπώς δίνω το λόγο στον μητροπολίτη Μεσογαίας Νικόλαο να μας μιλήσει εκείνος που όντως είναι ένας λαμπρός επιστήμονας κι ένας άξιος ιεράρχης!
Στο τέλος του βίντεο που θα δείτε θα σας έχω ένα λινκ για να δείτε για ποιον άνθρωπο ιεράρχη μιλάμε.
Κι αυτό για να γνωρίσουμε όλοι μας πως μέσα στη μεγάλη αγκαλιά της Ορθοδοξίας μας χωράνε κι υπέροχοι, παγκοσμίου φήμης επιστήμονες!
Τα σέβη μου.
https://www.orp.gr/wordpress/?p=18136
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