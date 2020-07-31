Un été pour tout changer ( épisode 5) On ne combat pas la maladie, on apporte la santé !

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4 views • July 31, 2020



Chaîne YT Regenere / Thierry Casasnovas :



Les points essentiels de cette vidéo :

▶Force, vitalité, adaptabilité, santé sont une seule et même chose.

▶Tu veux savoir ou tu en es en terme de santé alors observes ces quatre critères en toi sur les plans physiques, émotionnels, moral.

▶La maladie est une faiblesse de santé, elle n'a pas de réalité propre, ce n'est pas une entité extérieure à toi, c'est juste un défaut de santé.

▶Il ne s'agit pas tant de combattre des maladies (qui ne sont que des signaux de faiblesse de santé) que de renforcer la santé.

▶On ne combat pas un signal, on le réduit au silence par la prise en compte de ce signal et la correction de notre vie.

▶Et si les symptômes sont « trop » forts ? C'est là que la médecine symptomatique peut agir mais sans correction de notre mode de vie ce ne sera qu'un bâillon sur les symptômes.

▶Si tu veux augmenter ta force et ta santé il faut des contraintes intenses adaptées les plus proches de ta capacité maximale suivies de temps d'intégration d'une durée suffisante . C'est la loi de l'hormèse



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Commentaire Patricia Aubry :



Responsable, je le suis devenue. Il y a deux ans et demi, les « maladins » veulent me retirer la thyroïde porteuse de nodules toxiques 😱😱 . Il en est hors de question. Je suis infirmière et connaît l’Importance de cette glande et les conséquences de son ablation : lévothyrox à vie. C’est alors que je me plonge dans tes vidéos et un déclic se fait instantanément : ce que tu nous révèles est d’une évidence... je fais donc depuis plus de deux ans le jeûne intermittent tous les jours (je craque de temps en temps) et des jus de légumes tous les midis. Mon alimentation est devenue bio, crue à 70%, je fais du sauna infrarouge 1 fois par semaine, des douches froides 🥶🥶 de temps en temps, de la cohérence cardiaque assez régulièrement. Dernier bilan sanguin : TSH presque normale, rien à voir avec les résultats précédents. Verdict de mon médecin traitant : ben, vous avez bien fait de ne pas vous faire opérer, on peut considérer que vous êtes guérie. C’est incompréhensible, un miracle... euh, non docteur, j’ai fait du jeûne int...... je ne veux rien savoir, c’est un miracle 🤭. S’il préfère croire que c’en est un.... moi je sais que ce que j’ai fait a porté ses fruits. Non seulement ma thyroïde va bien, mais je n’ai plus d’insulino-résistance, de douleurs articulaires, d’acouphènes.... Thierry, UN GRAND GRAND MERCI 🙏🙏🙏 Import YT 30 juillet 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=-EX1nDRu1fY Chaîne YT Regenere / Thierry Casasnovas : https://www.youtube.com/channel/UCbwkSuFmwbalyCOrwXAtSXA Les points essentiels de cette vidéo :▶Force, vitalité, adaptabilité, santé sont une seule et même chose.▶Tu veux savoir ou tu en es en terme de santé alors observes ces quatre critères en toi sur les plans physiques, émotionnels, moral.▶La maladie est une faiblesse de santé, elle n'a pas de réalité propre, ce n'est pas une entité extérieure à toi, c'est juste un défaut de santé.▶Il ne s'agit pas tant de combattre des maladies (qui ne sont que des signaux de faiblesse de santé) que de renforcer la santé.▶On ne combat pas un signal, on le réduit au silence par la prise en compte de ce signal et la correction de notre vie.▶Et si les symptômes sont « trop » forts ? C'est là que la médecine symptomatique peut agir mais sans correction de notre mode de vie ce ne sera qu'un bâillon sur les symptômes.▶Si tu veux augmenter ta force et ta santé il faut des contraintes intenses adaptées les plus proches de ta capacité maximale suivies de temps d'intégration d'une durée suffisante . C'est la loi de l'hormèseJ'ai besoin de vous pour continuer à diffuser gratuitement de l'information, merci pour vos dons !▶ Me soutenir avec un don sur Patreon : https://www.patreon.com/user?u=13143398 Code réduction de 10 % sur toute la boutique Warmcook▶ Code REGENERE10 // Rendez vous sur https://www.warmcook.com/14-kuvings ▶ Pour vous abonner à ma newsletter et recevoir un ebook gratuit avec mes 10 conseils phare pour cultiver la santé : https://regenere.learnybox.com/10-cles-pour-reprendre-sa-sante-en-main/ ________________▶ Facebook RGNR : https://www.facebook.com/thierry.rgnr/ ▶ Instagram RGNR : https://www.instagram.com/stories/thierrycasasnovasrgnre/ ▶ Site RGNR : https://www.regenere.org ▶ Site Rencontres de la Régénération : http://www.rencontres-regeneration.com/ ▶ Instagram RDLR : https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/rdlr_thierrycasasnovas/ Commentaire Patricia Aubry :Responsable, je le suis devenue. Il y a deux ans et demi, les « maladins » veulent me retirer la thyroïde porteuse de nodules toxiques 😱😱 . Il en est hors de question. Je suis infirmière et connaît l’Importance de cette glande et les conséquences de son ablation : lévothyrox à vie. C’est alors que je me plonge dans tes vidéos et un déclic se fait instantanément : ce que tu nous révèles est d’une évidence... je fais donc depuis plus de deux ans le jeûne intermittent tous les jours (je craque de temps en temps) et des jus de légumes tous les midis. Mon alimentation est devenue bio, crue à 70%, je fais du sauna infrarouge 1 fois par semaine, des douches froides 🥶🥶 de temps en temps, de la cohérence cardiaque assez régulièrement. Dernier bilan sanguin : TSH presque normale, rien à voir avec les résultats précédents. Verdict de mon médecin traitant : ben, vous avez bien fait de ne pas vous faire opérer, on peut considérer que vous êtes guérie. C’est incompréhensible, un miracle... euh, non docteur, j’ai fait du jeûne int...... je ne veux rien savoir, c’est un miracle 🤭. S’il préfère croire que c’en est un.... moi je sais que ce que j’ai fait a porté ses fruits. Non seulement ma thyroïde va bien, mais je n’ai plus d’insulino-résistance, de douleurs articulaires, d’acouphènes.... Thierry, UN GRAND GRAND MERCI 🙏🙏🙏 Keywords santehomeostasiealimentation vivantemaladiehormese

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