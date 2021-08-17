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Αυτοί θα ενταχθούν στην Ελληνική κοινωνία;;;!!! Αυτοί μαζί με αυτούς που θα έρθουν από το Αφγανιστά, Πακιστάν και λοιπά "στάν";;;!!
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11 views • August 17, 2021
αυτοί που βλέπετε στον βίντεο και αυτοί που θα έρθουν από Πακιστάν, Αφγανιστάν κτλ μας λένε οι Πολιτικάντηδες ότι θα ενταχθούν στην Ελληνική κοινωνία!!!
Ναι θα μας κάνουν μαθήματα π.χ.
μαζικές επιθέσεις σε γυναίκες από μεγάλες συμμορίες ανδρών, συγκρούσεις με τη χρήση μαχαιριών και ζεματιστού νερού, δολοφονίες, ρίψεις οξέων στα πρόσωπα κοριτσιών, βιασμοί γυναικών, κακοποίηση ανηλίκων, βιασμοί νεαρών αγοριών, αποκεφαλισμού, λιθοβολισμού, πως να φοράνε οι γυναίκες μας μπούρκα και άλλα πολλά...
αχ καημένη Ελλάδα τι σε περιμένει...
Όπως είπε και ο Αριστοτέλης : Σε μια Πόλη όταν υπάρχουν διαφορετικά Έθνη επικρατεί αναρχία.
σύντομα πάλι με αίμα θα τελειώσει όλο αυτό που ζούμε
Ναι θα μας κάνουν μαθήματα π.χ.
μαζικές επιθέσεις σε γυναίκες από μεγάλες συμμορίες ανδρών, συγκρούσεις με τη χρήση μαχαιριών και ζεματιστού νερού, δολοφονίες, ρίψεις οξέων στα πρόσωπα κοριτσιών, βιασμοί γυναικών, κακοποίηση ανηλίκων, βιασμοί νεαρών αγοριών, αποκεφαλισμού, λιθοβολισμού, πως να φοράνε οι γυναίκες μας μπούρκα και άλλα πολλά...
αχ καημένη Ελλάδα τι σε περιμένει...
Όπως είπε και ο Αριστοτέλης : Σε μια Πόλη όταν υπάρχουν διαφορετικά Έθνη επικρατεί αναρχία.
σύντομα πάλι με αίμα θα τελειώσει όλο αυτό που ζούμε
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