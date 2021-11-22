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Jean Dominique Michel : La Perversion - avec Ema Krusi
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82 views • November 22, 2021
Sur le site officiel d'Ema Krusi : https://emakrusi.com
Publiée le 22 novembre 2021 : https://emakrusi.com/video/la-perversion-jean-dominique-michel-novembre-2021/
Explications sur la crise en 2021 : pervers, manipulation de masse et inversion des valeurs.
En Mars 2021, Jean-Dominique Michel nous parlait dans une « conférence secrète » du système pervers actuel et comment la perversion a anéanti le discernement de la population. En renversant les valeurs et les concepts de bon sens, le pervers réussit un tour de force : sa victime se croit responsable des dégâts causés par son bourreau.
Comment le monde peut-il continuer de subir les injonctions absurdes actuelles ? Comment les victimes se retrouvent porte-paroles des pervers qui les dirigent ? Explications de Jean-Dominique Michel, anthropologue de la santé en Suisse.
VOIR D’AUTRES VIDEOS AVEC Jean-Dominique Michel :
👉LA CONFERENCE SECRETE DE Jean-Dominique Michel (Mars 2021) : https://emakrusi.com/video/les-conferences-vraiment-tres-secretes-mars-2021-jean-dominique-michel/
👉FAUT QU’ON PARLE (Novembre 2020) : https://emakrusi.com/video/propagande-corruption-trahison-jean-dominique-michel-25-11-2020/
👉LA KRUSIERE S’AMUSE (Mars 2021, avec le Dr Broussalian et Slobodan Despot) : https://emakrusi.com/video/la-krusiere-samuse-2-jean-dominique-michel-slobodan-despot-dr-edouard-broussalian-15-03-2021/
Publiée le 22 novembre 2021 : https://emakrusi.com/video/la-perversion-jean-dominique-michel-novembre-2021/
Explications sur la crise en 2021 : pervers, manipulation de masse et inversion des valeurs.
En Mars 2021, Jean-Dominique Michel nous parlait dans une « conférence secrète » du système pervers actuel et comment la perversion a anéanti le discernement de la population. En renversant les valeurs et les concepts de bon sens, le pervers réussit un tour de force : sa victime se croit responsable des dégâts causés par son bourreau.
Comment le monde peut-il continuer de subir les injonctions absurdes actuelles ? Comment les victimes se retrouvent porte-paroles des pervers qui les dirigent ? Explications de Jean-Dominique Michel, anthropologue de la santé en Suisse.
VOIR D’AUTRES VIDEOS AVEC Jean-Dominique Michel :
👉LA CONFERENCE SECRETE DE Jean-Dominique Michel (Mars 2021) : https://emakrusi.com/video/les-conferences-vraiment-tres-secretes-mars-2021-jean-dominique-michel/
👉FAUT QU’ON PARLE (Novembre 2020) : https://emakrusi.com/video/propagande-corruption-trahison-jean-dominique-michel-25-11-2020/
👉LA KRUSIERE S’AMUSE (Mars 2021, avec le Dr Broussalian et Slobodan Despot) : https://emakrusi.com/video/la-krusiere-samuse-2-jean-dominique-michel-slobodan-despot-dr-edouard-broussalian-15-03-2021/
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