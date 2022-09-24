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HOW - WAS IT ALL PLANNED BACK IN 1994 [ ! www roxytube is not on sites google com/new ]
EUROPEchannel
EUROPEchannel
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169 views • September 24, 2022

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--La Summit-ul Mondial privind Populatia (Roemanian)

--

au particopat 160 de tari (Roemanian)

--

https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/international-summit/2021/06/15/ (Roemanian)

--

================================================================

 Summit internațional

Summitul UE-SUA, Bruxelles, 15 iunie 2021

--

Împreună, UE și SUA reprezintă o ancoră pentru democrație, pace și securitate în întreaga lume

--

Principalele rezultate

Summitul UE-SUA din 15 iunie 2021 a marcat începutul unui parteneriat transatlantic reînnoit și a stabilit o agendă comună pentru cooperarea UE-SUA în perioada post-pandemie. Liderii s-au angajat să poarte un dialog periodic pentru a face bilanțul progreselor înregistrate.

--

Printre principalele rezultate ale summitului se numără trei noi inițiative comerciale majore. Liderii au convenit:

--

să creeze un cadru de cooperare pentru aeronavele civile de mari dimensiuni

să demareze discuții pentru soluționarea diferendelor privind măsurile referitoare la oțel și aluminiu până la sfârșitul anului

să instituie un Consiliu UE-SUA pentru comerț și tehnologie

Charles Michel, președintele Consiliului European, și Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, au reprezentat UE. Președintele Joe Biden a reprezentat Statele Unite. Acesta a fost primul summit UE-SUA din 2014 încoace și prima vizită a unui președinte al SUA la instituțiile UE din 2017 încoace.


La încheierea summitului, liderii au adoptat o declarație comună

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french

https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/international-summit/2021/06/15/

====================================================================

roemanian english

https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2021/06/15/remarks-by-president-charles-michel-following-the-eu-us-summit-in-brussels/

--

english

https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-summit/2021/06/15/

--

dutch

https://www.consilium.europa.eu/nl/meetings/international-summit/2021/06/15/

--
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