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"Andiamo ovunque che vada a finire" - MALEDETTI SCHIFOSI!
I giovani sono la maggior parte delle vittime della tragedia di Tempe. La rabbia è alta tra i giovani che la esprimerla attraverso i social media. Il video di tiktok.
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