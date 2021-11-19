© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
134) Grafeno e células vivas = magnetismo
Follow
0
Download MP3
Share
Report
24 views • November 19, 2021
Créditos LAQUINTA COLUMNA:
LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NORMALIZAN LAS ARRRITMIAS Y MUERTES SÚBITAS PROVOCADAS POR LA "VACUNA" - PROGRAMA 188 - | Noviembre 18, 2021: https://odysee.com/@laquintacolumna:8/LOSMEDIOSDECOMUNICACI%C3%93NNORMALIZANLASARRITMIASYMUERTESS%C3%9ABITASPROVOCADASPORLAVACUNA-PROGRAMA188-:7
Ver também:
127) Confissão pública do crime 5G/6G: https://www.brighteon.com/1bfb6bcc-7b7b-4c6e-8fd0-af27d836de62
Presidente do Chile fala verdade - 98) 5G: confissão e grafenização da população: https://www.brighteon.com/3e126c82-b079-4272-8df3-bd84c5d10958
MOPPE ou #ELECTROSMOGPORTUGAL
Movimento Português de Prevenção do Electrosmog
https://electrosmogportugal.weebly.com
https://www.brighteon.com/channels/electrosmogportugal
https://www.youtube.com/channel/UCi5gtFStWMfJRjwNVgulrsA/
LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NORMALIZAN LAS ARRRITMIAS Y MUERTES SÚBITAS PROVOCADAS POR LA "VACUNA" - PROGRAMA 188 - | Noviembre 18, 2021: https://odysee.com/@laquintacolumna:8/LOSMEDIOSDECOMUNICACI%C3%93NNORMALIZANLASARRITMIASYMUERTESS%C3%9ABITASPROVOCADASPORLAVACUNA-PROGRAMA188-:7
Ver também:
127) Confissão pública do crime 5G/6G: https://www.brighteon.com/1bfb6bcc-7b7b-4c6e-8fd0-af27d836de62
Presidente do Chile fala verdade - 98) 5G: confissão e grafenização da população: https://www.brighteon.com/3e126c82-b079-4272-8df3-bd84c5d10958
MOPPE ou #ELECTROSMOGPORTUGAL
Movimento Português de Prevenção do Electrosmog
https://electrosmogportugal.weebly.com
https://www.brighteon.com/channels/electrosmogportugal
https://www.youtube.com/channel/UCi5gtFStWMfJRjwNVgulrsA/
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.