Υπάρχουν ΔΥΟ εγκεκριμένα φάρμακα για τον κορωνοϊό

(Κατέβηκε από το YouTube)Στην εκπομπή Αντιθέσεις του Γιώργου Σαχίνη στο ΚρήτηTV, αποκαλύφθηκε ότι η Επιστημονική Επιτροπή για την πανδημία γνώριζε, αλλά δεν το ανέφερε.Ο καθ. Δ. Κούβελας ανέφερε την πληροφορία ότι δυο φάρμακα αντισωμάτων έχουν εγκριθεί από το CDC (φορέας εγκρίσεων φαρμάκων ΗΠΑ) .Το ένα της Eli Lilly από τις 10/11/2020 και ένα της Regeneron πριν λίγες μέρες.Ιστοσελίδα της Eli Lilly για το bamlanivimab (όπως ονομάζεται το φάρμακο)Εξουσιοδότηση του FDA για κατ' εξαίρεση χρήση του φαρμάκου