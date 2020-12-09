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Υπάρχουν ΔΥΟ εγκεκριμένα φάρμακα για τον κορωνοϊό
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45 views • December 09, 2020
(Κατέβηκε από το YouTube)
Στην εκπομπή Αντιθέσεις του Γιώργου Σαχίνη στο ΚρήτηTV, αποκαλύφθηκε ότι η Επιστημονική Επιτροπή για την πανδημία γνώριζε, αλλά δεν το ανέφερε.
Ο καθ. Δ. Κούβελας ανέφερε την πληροφορία ότι δυο φάρμακα αντισωμάτων έχουν εγκριθεί από το CDC (φορέας εγκρίσεων φαρμάκων ΗΠΑ) .
Το ένα της Eli Lilly από τις 10/11/2020 και ένα της Regeneron πριν λίγες μέρες.
Ιστοσελίδα της Eli Lilly για το bamlanivimab (όπως ονομάζεται το φάρμακο)
https://www.covid19.lilly.com/bamlanivimab
Εξουσιοδότηση του FDA για κατ' εξαίρεση χρήση του φαρμάκου
https://www.fda.gov/media/143602/download
Στην εκπομπή Αντιθέσεις του Γιώργου Σαχίνη στο ΚρήτηTV, αποκαλύφθηκε ότι η Επιστημονική Επιτροπή για την πανδημία γνώριζε, αλλά δεν το ανέφερε.
Ο καθ. Δ. Κούβελας ανέφερε την πληροφορία ότι δυο φάρμακα αντισωμάτων έχουν εγκριθεί από το CDC (φορέας εγκρίσεων φαρμάκων ΗΠΑ) .
Το ένα της Eli Lilly από τις 10/11/2020 και ένα της Regeneron πριν λίγες μέρες.
Ιστοσελίδα της Eli Lilly για το bamlanivimab (όπως ονομάζεται το φάρμακο)
https://www.covid19.lilly.com/bamlanivimab
Εξουσιοδότηση του FDA για κατ' εξαίρεση χρήση του φαρμάκου
https://www.fda.gov/media/143602/download
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