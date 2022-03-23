Dușmanul din interior

Videoclip apărut inițial la:(transcript)Prima țară care a reușit să dezvolte și să producă în masă patogeni letali a fost Marea Britanie, la începutul celui de Al Doilea Război Mondial; urmată la scurt timp de Statele Unite, Germania, Franța, și Japonia. În timp ce multe țări le-au produs în masă, Japonia era celebră pentru folosirea armelor biologice, ucigând aproape jumătate de milion de soldați și civili chinezi în câteva campanii militare - inclusiv bombardarea în 1940 a localității Ningbo, din China, când unitatea secretă a Japoniei de luptă cu arme biologice, Unitatea 731, a aruncat bombe de ceramică umplute cu muște vii care erau purtătoare de ciumă bubonică.Compania farmaceutică germană IG Farben Bayer a efectuat experimente letale pe prizonieri și a ucis mai mult de jumătate de milion de oameni, folosind o substanță bazată pe cianură - Zyklon-B.SUA au pus bazele propriului lor program de dezvoltare a armelor biologice, în 1942, la Fort Dietrich în Maryland. Până la sfârșitul războiului a fost terminată construirea mai multor clădiri noi, unde erau produse în masă antrax-ul și alte arme biologice.După război, directorii IG Farben au fost condamnați la procesele de la Nuremberg, dar oamenii de știință au fost cooptați în secret în programele de arme biologice ale SUA.Japonia plănuia să atace orașul San Diego din California folosind o armă biologică sub forma ciumei, dar s-au predat cu trei săptămâni înainte de momentul planificat al atacului.Pe când cercetătorii japonezi arestați de forțele sovietice au fost judecați pentru crime de război, cei capturați de SUA au primit imunitate în secret, în schimbul colaborării cu echipa americană de cercetare a armelor biologice.La mult timp după al doilea război mondial, programul american de dezvoltare a armelor biologice a continuat să se extindă, cu ajutorul unor criminali de război germani și japonezi. În 1969, guvernul SUA a încheiat oficial programul lor de arme biologice ”ofensive”, dar au continuat cu un program de arme biologice ”defensive”. Aceasta a fost nimic mai mult decât o schimbare de termeni făcută înaintea convenției de interzicere a armelor biologice din 1972. SUA urmau să continue experimentele cu agenți patogeni letali și producerea lor, dar acum sub pretextul ”apărării”, mai exact, al ”apărării” de Rusia.Din toate țările implicate în cercetarea armelor biologice, Rusia are o actovitate minusculă în domeniu. Conducerea SUA pretinde că Uniunea Sovietică avea cel mai mare program de arme biologice din istorie, dar această afirmație se bazează numai pe o misterioasă scurgere de antrax din 1979 și pe mărturia singulară a defectorului sovietic Ken Alibek, care a fost și el cooptat în programul de arme biologice al SUA și care a ajutat SUA să înconjoare Rusia cu laboratoare periculoase de cercetare a armelor biologice.Acum Rusia dă publicității documente confiscate care arată cercetările efectuate în laboratoarele biologice ale NATO din Ucraina, care au fost securizate de ruși. Aceste laboratoare se pare că dezvoltau arme biologice cu inginerie genetică, proiectate să atace anumite populații slavice, și experimentau moduri de transmitere a acestor boli folosind lilieci, căpușe, păduchi și muște - similar cu ce făcea unitatea japoneză 731, înainte să fie transferată în secret în SUA. În acest timp, lui Bill Gates i se permite să dea drumul la sute de milioane de țânțari modificați genetic în Statele Unite, ca un fel de experiment de controlare a bolilor.Orice ai spune despre Vladimir Putin și Rusia, nu ei sunt cei care poartă război cu oamenii din occident. Acest lucru îl fac Forumul Economic Mondial împreună cu marile bănci și pionii lor din programul ”Marea Resetare”.După ce guvernul SUA a impus sancțiuni asupra întregului popor rus, Putin a răspuns impunând sancțiuni numai asupra câtorva criminali cunoscuți din Kabala ”Marii Resetări”, ca și cum ar fi transmis un mesaj poporului american că ”avem aceeași inamici”. În timp ce elitele globale lucrează la distrugerea statelor-națiuni, Rusia reinventează conceptul de stat-națiune. Rusia speră să devină cel mai mare producător din lume de alimente produse ecologic, în timp ce globaliștii vor să ne bage pe gât mâncare modificată genetic, gândaci, și carne sintetică. Globaliștii încearcă să distrugă familia atacând-o până la pântecul femeii, în timp ce Rusia vrea să construiască o societate bazată pe valorile creștine și familie. Guvernul rus pune populației civile la dispoziție buncăre antiatomice pentru a putea supraviețui în caz de război nuclear, în timp ce guvernul SUA nu a pregătit absolut nimic pentru oameni. Suntem pe cont propriu, dar FEMA ne amintește să păstrăm distanța socială (când ne adăpostim de bombele atomice), în timp ce guvernul ne aduce la sapă de lemn și declanșează un război nuclear.A transmis, pentru infowars.com, Greg Reese.