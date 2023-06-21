► ► АСТРАЛЬНЫЕ РЕПТИЛОИДЫ, их роль в происходящем! Вся ВЕРХУШКА РЕПТОсушка!!! Вот, достаточно чётко объяснено

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Рассказывается об явно открывшихся аспектах происходящего, в том числе о последних «военных» событиях на Земле. Проводники воли Гагтунгра-дьявола, астральные рептилоиды, скрытно действуют через свои «проводники-аватары» в мире людей. Рептилии управляют через «правителей» и их шестёрок-менеджеров на местах, т.наз. «п-резидентов», «масонов», иллюминатов, одержимой тёмными «элиты» олигархов, финансистов, деятелей масс-культуры, ВОЗ, «большой фармы» и проч. Източник TikTok.

«Репто. …В моей ДНК-биографии есть один грустный факт: я — репто. На сколько процентов? Ну, надеюсь, на не очень много процентов… Но это даёт мне доступ к их эгрегору. Где-то полтора месяца назад, во время полной луны, я, можно так сказать, услышала, подслушала разговор Репто. Разговор шёл о, … я не хочу произносить этого слова, но, — «о глобальной войне». В этом разговоре, можно сказать, участвовали репто, которые стоят за «пути-ными»… И другие. … Как-то я вам говорила, что те репто, которые управляют «пути-ными», — это, можно так сказать, — «шестёрка» в ихней кастовой системе.

Сейчас в интернете очень много различной официальной, неофициальной информации, версии от конспирологов, антиконспирологов... и так далее и тому подобное. И ни одна версия из тех, что я слышала, не соответствует реальности… Многие, даже «аля «пробудившиеся»», сейчас тоже считают: «…существует некая конфронтация между «путко» и «зелко»». На самом деле никакой «конфронтации» нет!

«Путко» это всего лишь «шестёрка», — «шестёрка» в эгрегоре рептилий. И сейчас он, вернее, они, — выполняют одно интересную, как им кажется, схему. А самое главное, репто, — астральные сущности, ну, главенствующие в ихней касте, — они подключены к аватарам лидеров всё-таки Западных. … Не «всё-таки», а Западных, — я это утверждаю!

Так вот, Западные РЕПТ-ки, можно сказать отдали приказ Восточным РЕПТ-кам — устроить вот эту заварушку. А именно: Гаввах-«пирушку» … И мало кто это понимает. И вообще у меня сложилось впечатление, читая даже конспирологические какие-то теории, что даже они этого не понимают. И верят в какое-то там «противостояние».

Знаете, здесь нужно иногда включить просто земную логику и посмотреть на то, что произходит. «Путко» подвёл за пару дней Россию под … ммм…, сами знаете что. За несколько дней народы настроились друг против друга. Да и весь мир настроился против России.

Этот план с одной стороны вроде скрыт, а с другой стороны он лежит на поверхности. Это — «театр», разыгранный для обывателя. Хотя даже пробудившиеся не совсем понимают что произходит. Это — жатва, это — сбор гавваха. Это — переразпределение территорий. Но не из-за того, что «кто-то там с кем-то поссорился»… А для того, что можно так сказать, «официально» устроить переделку мира. Ту часть «пирога», который называется сейчас «Украина» и «Россия», просто разворошить.

Понимаете, — они не могут выйти и со своими крокодильими лицами сказать так: «Ну, с завтрашнего дня Россию мы назовём по другому, опустим её до какого-то уровня. Украину назовём по другому, всё переделаем…». Нет, — нужен «официальный» какой-то, в скобочках, повод. И к тому же, не забывайте, это ещё повод пожрать энергии. За счёт чего они питаются? За счёт энергии людей. Здесь произходит выброс, сейчас, мощный гавваха. Опять же, зачем это нужно?

Итак, я говорю вам, что эфир под куполом преображается особенно интенсивно последние пол года, ещё более интенсивно последние несколько месяцев. Им нужно сохранить свою, в первую очередь, свою среду обитания. Так как они астральные тела рептосущностей и их подчинённые, это демоны, могут существовать только в этих условиях. В условиях низких вибраций под куполом. Мощное преобразование эфира в худшую сторону даёт именно: различные войны, вспышки и так далее и тому подобное. Это их старый метод. Но он всегда эффективно работал. Можно сказать, это был их запасной план. Да, заранее подготовленный, на случай того, если нужно будет резко преобразовать эфир, они нажимают на эту самую кнопку. И на эти кнопки нажал репто «путко».

Из того разговора, что я подслушала полтора-два месяца назад, я уловила, … — т.е. чтобы вы понимали, это не какой-нибудь разговор «один говорит другому» и т.д. Это — телепатическое общение, которое ты улавливаешь как бы всеми ощущениями. Так вот тогда я поняла, что не было принято ещё окончательного решения. Это скорее был разговор обсуждение… Такое обсуждение, знаете, бывает такое, — вот на земном уровне приведу пример, когда вот начальник…».