ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ: Η Λερναία Ύδρα της Νέας Τάξης

Stilos Orthodoxias 450 followers Follow 19 Share Add to... Sign in to download MP3 Share Report

8525 views • December 19, 2019







ΕΤΗΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

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Τηλέφωνα επικοινωνίας 210-9212315 και 210-9212574 Ομιλία του συγγραφέα Ηλία Καλλιώρα, στα γραφεία του Στύλου Ορθοδοξίας, με αφορμή το υπό έκδοση ομότιτλο βιβλίο του.ΕΤΗΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗστην εφημερίδα ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣΣας προτείνουμε την ετήσια καταβολή μόλις 10 ευρώ/δολαρίων, ώστε να λαμβάνετε ηλεκτρονικά στην προσωπική σας διεύθυνση ολόκληρη την εφημερίδα, καθὠς και μια έκπτωση 20% σε όλα τα βιβλία των εκδόσεων «ΑΓΑΘΟΣ ΛΟΓΟΣ».Κάντε την εγγραφή σας: http://www.agathos-logos.gr/index.php?route=product/product&path=89&product_id=165 Μπορείτε λοιπόν σήμερα να πληρώσετε μέσωPAYPAL ( [email protected] ) ή τραπέζης (επικοινωνήστε για λεπτομέρειες)τη συνδρομή σας και να κερδίσετε διπλά.Τηλέφωνα επικοινωνίας 210-9212315 και 210-9212574 Keywords christpoliticalreligious

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