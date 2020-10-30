ВАКЦИНЫ: Что мы делаем с мозгом наших детей?

Boris Grinblat 139 followers Follow 2 Share Add to... Download MP3 Share Report

757 views • October 30, 2020





Полное описание, текстовую версию видео, а также ссылки на научные работы по теме смотрите в статье на нашем сайте:



МедАльтернатива.инфо представляет русский перевод сенсационной видеолекции на тему «Вакцины: что мы делаем с мозгом наших детей?», докладчик д-р. Лари Палевски (Larry Palevsky).



Хотя данное выступление проходило в рамках Международного симпозиума «Правда о раке», напрямую оно не касается темы рака. В лекции идет речь о нарушениях неврологического развития детей и хронических заболеваниях (таких как аутизм, судорожные припадки, задержка развития речи, синдром дефицита внимания и гиперактивности, сложности в обучении, и др.) и их связи с вакцинами.



Автор проанализировал множество научных исследований и пришел к выводу, что многие из этих детских заболеваний и нарушений развития могут быть вызваны попаданием различных патогенов в мозг (включая вирусы, бактерии и токсичные вещества). А каким образом они могут попасть в мозг? Ведь в норме мозг защищен от проникновения в него всех этих патогенов так называемым гематоэнцефалическим барьером. Этот барьер помимо патогенов не дает проникнуть в мозг даже лекарственным препаратам, что затрудняет их использование при различных заболеваниях мозга. Но фармацевтические компании придумали технологии, которые позволяют открывать гематоэнцефалический барьер, что дает возможность доставлять в мозг необходимые лекарственные препараты. Казалось бы – всё прекрасно! Но, оказывается, все эти технологии используются там, где они не должны использоваться в принципе, а именно – в вакцинах!



Известно, что вакцины по определению содержат в своем составе множество патогенов. Помимо вирусов и бактерий, это также различные токсичные добавки – достаточно почитать аннотацию к любой вакцине. Между сторонниками и противниками вакцинации идут споры, на тему насколько опасны или безопасны все эти компоненты для организма человека, и особенно ребенка. Каждая из сторон приводит свои доводы в пользу своей точки зрения, и все эти доводы могут звучать вполне убедительно и подкрепляться «научными доказательствами».



Но как бы то ни было, по крайней мере, с одним фактом никто не будет спорить – ни сторонники, ни тем более противники вакцинации. Что всем этим патогенам из состава вакцин не место в мозге!



Доктор Ларри Палевски в своей лекции приводит убедительные доказательства того, что те же самые технологии, которые используются в фармацевтической индустрией для доставки лекарств сквозь гематоэнцефалический барьер в мозг, используются также и в вакцинах. Из чего можно сделать вывод, что все содержащиеся в вакцинах патогены должны попадать в мозг, минуя гематоэнцефалический барьер, вызывая различные нарушения.



Посмотрите этот фильм сами и покажите его своим близким и знакомым! Это может помочь осознанно подойти к вопросам вакцинации.



Скачать файл презентации, используемой в видео (на английском языке):



Текстовая версия видео:



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Полисорбат-80: опасный компонент вакцин:



Гематоэнцефалический барьер и его связь с раком:

https://medalternativa.info/entry/gem-barer/



Также рекомендуем посмотреть фильм «Правда о вакцинах», который мы переводим на русский язык. Ссылка на переведенные серии:



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