ОРУЖИЕ МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПОД ВИДОМ БУДТО ЛИШЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СВЯЗИ.

«... Третье, и едва ли не самое важное событие 1947 года, последовавшее за Розуэлльским инцидентом — создание сотового телефона. Именно с таким предложением для масс выступила исследовательская лаборатория Bell Laboratories. Получается любопытная ситуация: люди думают, что современные телефоны созданы для их комфорта; правительство считает, что с помощью сотовых удобно определять местоположение и прослушивать преступников; а падшие ангелы знают, что телефоны — необходимый предлог для создания разветвлённой инфраструктуры вышек сотовой связи и околоземных спутников, которые понадобятся для обслуживание вживлённых биочипов — печатей в финальной стадии вторжения...» (Из статьи — «30 дат: полная хронология создания печати антихриста» — https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/lazernye-biometricheskie-shtrihkod-nachertaniya-i-chipizaciya/30-dat-polnaya-hronologiya-sozdaniya-pechati-antihrista

См. также —«Мобильные устройства, Айфоны, Айпады (iPhone, iPad) — элементы контроля и будущие «иконы» поклонения Антихристу!» — https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/mirovoe-pravitelstvo-i-totalnyj-kontrol/iphone-ipad-elementy-kontrolya-i-ikony-pokloneniya-antihristu

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Люди сами себя отдали своим безверием в полную власть жесточайших сил Тьмы, и поэтому произходит всё так, как сейчас. Важно пробудиться духовно, иначе тёмные полностью изполнят свой план, поработив даже живые души. При этом совершив вполне заслуженное наказание безверных бездумных «потребителей» и врагов Света, Жизни. Соответственно, лишь человеческими «прагматичными» методами возникшие проблемы не решаются. Действующим таким способом, например, лишь собиранием подписей и возмущением против произвола и т.д., кроме начального пробуждения активности, — будет, разве что, лишь дана возможность убедиться, что это не поможет. Чтобы поняли от Кого единственно ожидать Спасения для тех, кто обратятся через покаяние и Молитву.

«Те, кто примет уколы, уже не смогут осознать Истину, так как превратятся в управляемых биороботов. А те, кто откажется от этого, в последний миг, перед лицом опасности может осознать, что духовной защиты нет, и может быть тогда обратятся, хватаясь за соломинку, как утопающие, к Матери Мира. Но, когда наступит полный АпоКАЛИпсис, Лицо Истины станет всем открыто...» (Виктория ПреобРАженская). Цитата из Видео https://youtu.be/TUGEO13dfp0

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