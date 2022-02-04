BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

ОРУЖИЕ МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПОД ВИДОМ БУДТО ЛИШЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СВЯЗИ
Vera Nika
Vera Nika
133 followers
Follow
2
Share
Report
386 views • February 04, 2022

ОРУЖИЕ МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПОД ВИДОМ БУДТО ЛИШЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СВЯЗИ.

«... Третье, и едва ли не самое важное событие 1947 года, последовавшее за Розуэлльским инцидентом — создание сотового телефона. Именно с таким предложением для масс выступила исследовательская лаборатория Bell Laboratories. Получается любопытная ситуация: люди думают, что современные телефоны созданы для их комфорта; правительство считает, что с помощью сотовых удобно определять местоположение и прослушивать преступников; а падшие ангелы знают, что телефоны — необходимый предлог для создания разветвлённой инфраструктуры вышек сотовой связи и околоземных спутников, которые понадобятся для обслуживание вживлённых биочипов — печатей в финальной стадии вторжения...» (Из статьи — «30 дат: полная хронология создания печати антихриста» — https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/lazernye-biometricheskie-shtrihkod-nachertaniya-i-chipizaciya/30-dat-polnaya-hronologiya-sozdaniya-pechati-antihrista

См. также —«Мобильные устройства, Айфоны, Айпады (iPhone, iPad) — элементы контроля и будущие «иконы» поклонения Антихристу!» — https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/mirovoe-pravitelstvo-i-totalnyj-kontrol/iphone-ipad-elementy-kontrolya-i-ikony-pokloneniya-antihristu

_____________________

Люди сами себя отдали своим безверием в полную власть жесточайших сил Тьмы, и поэтому произходит всё так, как сейчас. Важно пробудиться духовно, иначе тёмные полностью изполнят свой план, поработив даже живые души. При этом совершив вполне заслуженное наказание безверных бездумных «потребителей» и врагов Света, Жизни. Соответственно, лишь человеческими «прагматичными» методами возникшие проблемы не решаются. Действующим таким способом, например, лишь собиранием подписей и возмущением против произвола и т.д., кроме начального пробуждения активности, — будет, разве что, лишь дана возможность убедиться, что это не поможет. Чтобы поняли от Кого единственно ожидать Спасения для тех, кто обратятся через покаяние и Молитву.

«Те, кто примет уколы, уже не смогут осознать Истину, так как превратятся в управляемых биороботов. А те, кто откажется от этого, в последний миг, перед лицом опасности может осознать, что духовной защиты нет, и может быть тогда обратятся, хватаясь за соломинку, как утопающие, к Матери Мира. Но, когда наступит полный АпоКАЛИпсис, Лицо Истины станет всем открыто...» (Виктория ПреобРАженская). Цитата из Видео https://youtu.be/TUGEO13dfp0

______________

Видео и другие Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac

Скачайте Архив Сайта — https://victoriara.ru/files/USMALOSARHIV.zip (250 МБ), позже разберётесь! Для скачивания представлена архивная версия Сайта, работающая автономно (без подключения к Интернет). Наличие скачанного архива полезно для не имеющих подключения к интернету. Также для времени, когда работа интернет-сети может быть ограничена, вследствие произходящих апокалиптических событий, социальных, экономических и др. перемен.

Смотрите в интернете по поиску: «Защита от чипизации», «Защита против принудительной вакцинации чипизации», «что такое метка зверя», «Защитная Молитва против чипизации вакцинации».

Подписывайтесь на Telegram-Канал — https://t.me/Victoria_PreobRAzhenskaya

Keywords
vaccination5gtechnologytowerssmartphonestranshumanismforced vaccinationtotalkoronavirusluciferingraphene hydroxidepcr test brain infection dna test control coronavirus genocidchip protectioncellular communicationspsychotronic springbrain frequencies
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
It’s Not Panic Buying—It’s Preparedness: Why Smart People Are Stocking Up Now

It’s Not Panic Buying—It’s Preparedness: Why Smart People Are Stocking Up Now

Mike Adams
&#8220;Foundations in Farming and Homesteading + Pastured Laying Hens&#8221; on BrightU: Why your hens stop laying eggs in winter and how to keep them producing

“Foundations in Farming and Homesteading + Pastured Laying Hens” on BrightU: Why your hens stop laying eggs in winter and how to keep them producing

Belle Carter
Organic coconut milk powder: A prepper&#8217;s pantry essential that doesn&#8217;t need refrigeration

Organic coconut milk powder: A prepper’s pantry essential that doesn’t need refrigeration

HRS Editors
NATO 3.0 Concept Discussed as Military Committee Meets in Copenhagen

NATO 3.0 Concept Discussed as Military Committee Meets in Copenhagen

Garrison Vance
Rolling Blackouts Are Coming: Why I&#8217;m Going Off-Grid Before 2029

Rolling Blackouts Are Coming: Why I’m Going Off-Grid Before 2029

Mike Adams
&#8220;Foundations in Farming and Homesteading + Pastured Laying Hens&#8221; on BrightU: The hidden relationship crisis of rural living

“Foundations in Farming and Homesteading + Pastured Laying Hens” on BrightU: The hidden relationship crisis of rural living

Belle Carter
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon NewsBrighteon UniversityBrightUBrightNews.AIBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy