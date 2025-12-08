Covid-19 : peur, doxa sanitaire et propagande, quel impact sur la médecine et la démocratie ?

Dans cet entretien approfondi, le Dr Klaus Schustereder dialogue avec le sociologue Laurent Mucchielli au sujet de la gestion de la crise du Covid-19. À partir de son expérience de chercheur sur la criminalité des élites et l’histoire des politiques sanitaires, il analyse la « doxa du Covid » : un récit dominant structuré autour de la peur, du « nihilisme thérapeutique », du confinement généralisé et de la promesse du vaccin comme unique issue.



Laurent Mucchielli revient sur le précédent de la grippe H1N1, sur le rôle des grandes industries pharmaceutiques, de l’Organisation mondiale de la santé et de certains États dans la construction d’un discours de crise. Il explique comment, selon lui, la communication de masse et la gestion politique ont pris le pas sur la rationalité scientifique, en marginalisant les médecins de terrain, les traitements précoces et la prévention (vitamine D, zinc, etc.). Il décrit également la politisation des médicaments et des vaccins, et l’usage de catégories simplistes (« complotiste », « extrême droite », etc.) pour disqualifier les voix critiques.



L’entretien aborde ensuite les enjeux plus larges : concentration des financements autour de fondations privées, place des modèles prédictifs controversés, montée d’un « vaccinisme » présenté comme solution quasi unique, et risques de dérive autoritaire lorsque la santé devient une forme de religion d’État. Laurent Mucchielli s’interroge sur les effets psychologiques, sociaux et démocratiques durables de ces politiques (confinements, passes sanitaires, pression sociale et professionnelle) et appelle à une véritable évaluation globale de la crise.



