Tráiler - El mensaje que Jesús ocultó en el Nuevo testamento.

El mensaje que Jesús ocultó en el Nuevo testamento.
Su enseñanza mística por primera vez revelada.
DISPONIBLE PROXIMAMENTE
Descripción Videos:
https://drive.google.com/file/d/1df_L1kykI2nATMcdsQ_T_GDAl-kjcDub/view?usp=drive
Presentación:
https://www.brighteon.com/e90dce54-78d5-47c5-bfac-94b5586100a5
Introducción:
https://www.brighteon.com/4a8183fa-857a-447f-89f9-213c9e133299
Respecto al autor:
Santiago C. Caviglia es consultor internacional, especializado en estrategias e implementación de procesos de sinergia (generación, administración y repotenciación de recursos y resultados), conductas humanas, misticismo, religiones comparadas y procesos de anti corrupción; activista abocado en poner al descubierto y confrontar contra las agendas globalistas de control, sometimiento, explotación, destrucción y exterminio perpetradas por los organismos y poderes supra nacionales.
También se dedica a desenmascarar y combatir las mentiras, mezquinos oportunismos y delirios generados por aquellos líderes y referentes sociales que dicen luchar con coherencia, efectividad, transparencia, compromiso, constancia, contundencia y valentía contra dichas agendas, organismos y poderes.
Como acceder y hacer uso de la obra:
https://drive.google.com/file/d/10jjPwz5pyDOEXKXHLUqNdChpOTHtXtOT/view?usp=sharing