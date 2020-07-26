Mr. V (4η) - ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ, ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ, ΕΙΣΒΟΛΗ ΣΤΟ ΠΕΝΤΑΓΩΝΟ, Ο ΜΥΘΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ...08_12_2017

Η εναλλακτική ενημέρωση στα καλύτερα της !!

Παρασκήνιο, ιστορία, ειδήσεις που συνήθως δεν κοσμούν τα βοθροκάναλα και την πλειοψηφία των έντυπων και ηλεκτρονικών μέσων μαζικής εξαπάτησης. Ενημέρωση για "ψαγμένους" και αχόρταγους για την αλήθεια όσο πικρή και στενάχωρη να είναι. Για όσους τελικά πιστεύουν και αποδέχονται πως :



«Γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς.»





Α) Ειδήσεις



1) Ανύπαρκτη η αντιπολίτευση... (11:35)



2) Απόφαση της Βουλής να εγκριθεί η 5η δόση επιδοτήσεων στα κόμματα εν μέσω ανυπαρξίας μέτρων και αποφάσεων για την τραγωδία της Μάνδρας… !! (12:40)



3) Επιδοτήσεις κομμάτων και εκτός Βουλής… !! (14:01)



4) Ποιος ο ρόλος των ΗΠΑ την εποχή προ Πολυτεχνείου... (28:06)



α) Το διάβημα των ΗΠΑ στην Ελλάδα για υπέρ πτήση πάνω από τον Ελληνικό εναέριο χώρο... (29:03)



β) Η άρνηση “δωρεάν” στρατιωτικής βοήθειας των ΗΠΑ προς Ελλάδα από Γεώργιο Παπαδόπουλο και Σπυρίδων Μαρκεζίνη (30:00)



γ) Το Πολεμικό Ναυτικό αποφασίζει να κάνει νηοψία σε “άγνωστο” εμπορικό πλοίο εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων παρά τις πιέσεις για το αντίθετο... (31:18)



δ) Η προσπάθεια του Γεωργίου Παπαδόπουλου για ανεξάρτητη βαλκανική εξωτερική πολιτική και η επίσκεψη στο Νικολάε Τσαουσέσκου στο Βουκουρέστι... (33:18)



ε) Οι ετοιμασίες του Γεωργίου Παπαδόπουλου για εξόρυξη πετρελαίου στην εξέδρα αντλήσεως στον Πρίνο και οι συναλλαγές εξαγωγής πετρελαίου σε ισοτιμία διαφορετική του δολλαρίου !! (33:39)



στ) Η “Ηλένια Ασημακοπούλου”, η “νεκρή” του Πολυτεχνείου και Νεοζηλανδικό φωτομοντέλο, σε διαφημίσεις σαμπουάν της αγγλικής εταιρείας Μπρεκ !! (Άθλια ΞΕΦΤΙΛΑ... ) (35:18)



5) Ο αριθμός νεκρών εντός του Πολυτεχνείου… (35:36)



6) Ο Μάιος του 1968 στη Γαλλία, ο Σαρλ Ντε Γκωλ [ Charles André Joseph Marie de Gaulle, 22 Νοεμβρίου 1890 - 9 Νοεμβρίου 1970) ] και ο περιβόητος Ντανιέλ Κον-Μπεντίτ (Daniel Cohn-Bendit, 4 Απριλίου 1945) ... (36:12)



7) Ο Αθανάσιος Στριγάς περί της εξεγέρσεως του Πολυτεχνείου και το ρόλο του Ισραηλινού Υπουργού Αμύνης Μοσέ Νταγιάν [ Moshe Dayan, 20 Μαΐου 1915−16 Οκτωβρίου 1981) ] (41:17)



8) Η περίφημη γενιά του Πολυτεχνείου... (42:47)





Β) Ερωτήσεις εκπομπής :





1) Πως και γιατί συνέβη η τραγωδία στην Μάνδρα Αττικής ; (00:58)



2) Ποιο το αύριο των πληγέντων κατοίκων της Μάνδρας ; Η ιστορία έδειξε τα...αναμενόμενα (08:55)



3) Αληθεύει ότι ανήμερα της “επετείου” της 17ης Νοεμβρίου έγινε εισβολή αναρχικών μέσα στο Πεντάγωνο ;!; (15:15)



4) Για ποιο λόγο συνέλαβαν παππού στην Κύπρο ; Επειδή η ανέχεια τον εξώθησε να “κλέψει” ένα κοτόπουλο ;! 250 € πρόστιμο για αξία αγαθού του απλησίαστου ποσού των 6,40 € ;!;! (22:30)



5) Τι άραγε έγινε στην εξέγερση του Πολυτεχνείου ; (26:22)

- Είχε γίνει το 1973 δημοψήφισμα καταργήσεως της βασιλευομένης δημοκρατίας, NAI ή OXI; (26:56)

- Είχε γίνει η διαδοχική ανακήρυξη μιας πολιτικής κυβερνήσεως υπό την ηγεσία, ως πρωθυπουργού, του Σπυρίδωνος Μαρκεζίνη, NAI ή OXI ; (27:18)

- Είχαν αποσυρθεί από το υπουργικό συμβούλιο ΟΛΟΙ οι στρατιωτικοί, NAI ή OXI ; ; (27:37)



6) Ήταν “χουντικός” ο Αισχύλος με το “Πατρίς – Θρησκεία – Οικογένεια” ; Μήπως ο Όμηρος ; (45:20)



7) Υπάρχουν αναφορές σε ξένα ειδησιογραφικά μέσα ενημέρωσης περί διαφόρων “περίεργων” εμφανίσεων – αποτυπώσεων σχημάτων (καθορισμένων και ακαθόριστων) στον Ουρανό κυρίως τη νύχτα. Τι ακριβώς συμβαίνει ; [ Project Blue Beam (Σχεδιασμός μπλε ακτίνος). Η τελευταία πρόβα εκφοβισμού της ανθρωπότητας πριν την αποδοχή της παγκόσμιας διακυβέρνησης… ] (50:15)