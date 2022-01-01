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Dr. Robert MALLONE: “ Ο κόσμος είναι υπνωτισμένος και ψυχικά άρρωστος” _ Ψύχωση Μαζικής Διαμόρφωσης
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153 views • January 01, 2022
Dr. Robert MALLONE: Νομίζω ότι ο Dr. Mattias Desmet έχει βρει κάτι και το ονομάζει:
ΨΥΧΩΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ [MASS FORMATION PSYCHOSIS]
Λέει λοιπόν ότι η Μαζική Διαμόρφωση μπορείς να το σκεφτείς σαν ισοδύναμο με το πλήθος, άρα είναι η ψύχωση του πλήθους, αυτό είναι που πραγματικά συζητάμε.
Η ψύχωση του μαζικού σχηματισμού είναι σαν την ύπνωση.
ΕΊΝΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΆ ΎΠΝΩΣΗ.
Όταν συμβαίνουν αυτές οι καταστάσεις και τότε ολόκληρος ο πληθυσμός επικεντρώνεται σε ένα πράγμα, διαμορφώνεται κάτι παρόμοιο με την ύπνωση και είναι το μόνο που μπορούν να σκεφτούν.
Το Free-Floating Anxiety (άγχος που αιωρείται ελεύθερα - αιωρούμενο άγχος) είναι το πιο επώδυνο ψυχολογικό φαινόμενο που βιώνει κανείς και οδηγεί σε κρίσεις πανικού. Σε αυτή την κατάσταση μη εστιασμένου άγχους ο νους προσπαθεί να συνδέσει το άγχος του με κάτι, ένα "Αντικείμενο (Υπόσταση) του Άγχους". Το επόμενο κομμάτι του παζλ είναι μια στρατηγική για την αντιμετώπιση αυτού του Αντικειμένου Άγχους.
Μαζική Μεταμόρφωση του Πλήθους και της Μάζας - Γιατί ?
https://telegra.ph/%CE%9C%CE%B1%CE%B6%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BC%CF%8C%CF%81%CF%86%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%94%CF%81-Mattias-Desmet-%CE%9A%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%B3%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%82-%CE%A8%CF%85%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%93%CE%AC%CE%BD%CE%B4%CE%B7%CF%82-12-21
ΨΥΧΩΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ [MASS FORMATION PSYCHOSIS]
Λέει λοιπόν ότι η Μαζική Διαμόρφωση μπορείς να το σκεφτείς σαν ισοδύναμο με το πλήθος, άρα είναι η ψύχωση του πλήθους, αυτό είναι που πραγματικά συζητάμε.
Η ψύχωση του μαζικού σχηματισμού είναι σαν την ύπνωση.
ΕΊΝΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΆ ΎΠΝΩΣΗ.
Όταν συμβαίνουν αυτές οι καταστάσεις και τότε ολόκληρος ο πληθυσμός επικεντρώνεται σε ένα πράγμα, διαμορφώνεται κάτι παρόμοιο με την ύπνωση και είναι το μόνο που μπορούν να σκεφτούν.
Το Free-Floating Anxiety (άγχος που αιωρείται ελεύθερα - αιωρούμενο άγχος) είναι το πιο επώδυνο ψυχολογικό φαινόμενο που βιώνει κανείς και οδηγεί σε κρίσεις πανικού. Σε αυτή την κατάσταση μη εστιασμένου άγχους ο νους προσπαθεί να συνδέσει το άγχος του με κάτι, ένα "Αντικείμενο (Υπόσταση) του Άγχους". Το επόμενο κομμάτι του παζλ είναι μια στρατηγική για την αντιμετώπιση αυτού του Αντικειμένου Άγχους.
Μαζική Μεταμόρφωση του Πλήθους και της Μάζας - Γιατί ?
https://telegra.ph/%CE%9C%CE%B1%CE%B6%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BC%CF%8C%CF%81%CF%86%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%94%CF%81-Mattias-Desmet-%CE%9A%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%B3%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%82-%CE%A8%CF%85%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%93%CE%AC%CE%BD%CE%B4%CE%B7%CF%82-12-21
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